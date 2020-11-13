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В Украине новый рекорд по COVID-19, ряд мэров не согласны с "карантином выходного дня". Главное за день

"ГОРДОН" представляет обзор основных новостей пятницы, 13 ноября.

В Украине за сутки подтвердили более 11 тыс. случаев COVID-19
В Украине за сутки подтвердили более 11 тыс. случаев COVID-19
Фото: EPA

Новый рекорд по COVID-19

За сутки в Украине выявили 11 787 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. Это рекордное число заболевших за сутки. За все время эпидемии в стране коронавирусом заразилось 512 652 украинца, из них 233 849 человек выздоровели, 9317 – умерли.

Ряд мэров не согласны с "карантином выходного дня"

12 ноября власти ряда городов отказались вводить жесткие ограничения – против карантина, в частности, выступили в ОдессеЧеркассахНиколаевеРовноЛуцке. Во Львове власти отменили выходные до конца ноября, чтобы не вводить карантин.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что решение правительства должны выполнять все мэры.

ДТП в Киеве

В Киеве на улице Кольцевая дорога автомобиль такси вылетел на тротуар и сбил четырех человек. В результате ДТП одна женщина погибла на месте происшествия, еще одна умерла в карете скорой помощи. Кроме этого, два человека госпитализированы. Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко заявил, что водитель, который "в погоне за заработком перерабатывал за рулем", просто уснул.

Игроки сборной Украины заразились коронавирусом

Пять членов сборной Украины по футболу заразились коронавирусной инфекцией COVID-19 перед матчем с Германией. Коронавирус подтвержден у четырех игроков – Андрея Ярмоленко, Виктора Цыганкова, Виктора Коваленко и Сергея Сидорчука. Также заразился менеджер сборной Вадим Комардин.

Украина присоединилась к программе NASA

Государственное космическое агентство Украины присоединилось к программе NASA "Артемида" о сотрудничестве в исследовании Луны, Марса, комет и астероидов. Украина стала девятой страной – подписантом договоренностей программы "Артемида".

Теги: Киев, ДТП, космос, NASA, сборная Украины, карантин, Андрей Ярмоленко, Виктор Коваленко, Виктор Цыганков, Укркосмос, Сергей Сидорчук, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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