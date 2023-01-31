Ведомства обязаны подать ГПСУ списки чиновников и депутатов, на которых распространяется ограничение по выезду за границу – Немчинов

Об этом министр Кабинета Министров Украины Олег Немчинов рассказал в своем блоге, обнародованном 30 января.

Немчинов напомнил, что постановление об ограничении выезда высокопоставленных лиц, руководителей среднего звена госслужбы органов местного самоуправления и депутатов Кабмин принял, выполняя решение Совета национальной безопасности и обороны Украины, утвержденное указом президента Украины Владимира Зеленского.

"Постановление уже опубликовано на сайте Кабмина. Все ведомства обязаны предоставить Государственной пограничной службе списки таких должностных лиц и соответственно будет осуществляться пропуск через государственную границу только тех, кто имеет на это разрешение и имеет веские основания. А именно лечение, попечительство и прочее, что прописано в этом постановлении", – добавил он.

Контекст:

После начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину утром 24 февраля 2022 года Зеленский объявил военное положение и всеобщую мобилизацию. Последний раз Рада продлила военное положение 16 ноября – до 19 февраля 2023 года.

Военное положение подразумевает, в частности, запрет на выезд за границу мужчин в возрасте 18–60 лет, подлежащих призыву на военную службу во время мобилизации, кроме особо оговоренных исключений. 16 августа президент в ответ на петицию с призывом снять запрет на выезд мужчин заявил, что это произойдет только после окончания действия военного положения.

23 января 2023 года Зеленский сообщил, что СНБО решил ограничить выезд за границу с негосударственной целью чиновников центральной и местной власти. "Хотят отдыхать сейчас – будут отдыхать за пределами государственной службы. За границу ездить на отдых или с какой-либо другой негосударственной целью должностным лицам больше не удастся", – сказал президент.

27 января Кабмин Украины принял соответствующее постановление.

В перечне лиц, на которых распространяется запрет, – члены Кабмина, руководство СНБО, СБУ, Офиса президента, сотрудники центральных органов власти, работники прокуратуры, судьи, нардепы, и ряд других госслужащих, в том числе работники органов местного самоуправления и депутаты местных советов. Речь и о женщинах, и о мужчинах, но есть несколько исключений, в том числе касающихся выезда к несовершеннолетним детям.