Верещук пообещала поддержку в создании цифровых реестров в Киеве в случае избрания мэром столицы

Киев в сотрудничестве с Министерством цифровой трансформации Украины может создать реестры и приложения, которые будет действовать по всей стране, считает кандидат на должность Киевского городского головы, нардеп от "Слуги народа" Ирина Верещук.

Верещук – Федорову: Я, как городской голова, обещаю тебе полное сотрудничество и полную поддержку Фото: Ірина Верещук / Facebook

Кандидат на должность Киевского городского головы, народный депутат от "Слуги народа" Ирина Верещук пообещала в случае победы на выборах поддерживать инициативы Министерства цифровой трансформации Украины и его главу Михаила Федорова в создании реестров в Киеве. Об этом Верещук заявила в эфире программы "Итоги дня с Вадимом Колодийчуком" на сайте "Обозреватель".

"Михаилу Федорову говорю: Я, как городской голова, обещаю тебе полное сотрудничество и полную поддержку, потому что только в синергии, только в сотрудничестве с министерством. В данном случае мы сможем создать те реестры и те приложения, которые будут действовать по всей Украине", – сказала политик.