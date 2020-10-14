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Верещук пообещала поддержку в создании цифровых реестров в Киеве в случае избрания мэром столицы

Киев в сотрудничестве с Министерством цифровой трансформации Украины может создать реестры и приложения, которые будет действовать по всей стране, считает кандидат на должность Киевского городского головы, нардеп от "Слуги народа" Ирина Верещук.

Верещук Федорову: Я, как городской голова, обещаю тебе полное сотрудничество и полную поддержку
Верещук – Федорову: Я, как городской голова, обещаю тебе полное сотрудничество и полную поддержку
Фото: Ірина Верещук / Facebook

Кандидат на должность Киевского городского головы, народный депутат от "Слуги народа" Ирина Верещук пообещала в случае победы на выборах поддерживать инициативы Министерства цифровой трансформации Украины и его главу Михаила Федорова в создании реестров в Киеве. Об этом Верещук заявила в эфире программы "Итоги дня с Вадимом Колодийчуком" на сайте "Обозреватель".

"Михаилу Федорову говорю: Я, как городской голова, обещаю тебе полное сотрудничество и полную поддержку, потому что только в синергии, только в сотрудничестве с министерством. В данном случае мы сможем создать те реестры и те приложения, которые будут действовать по всей Украине", – сказала политик.

Вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров рассказал, что Министерство цифровой трансформации планирует создать единый реестр народонаселения в Украине до конца 2021 года. Федоров отметил, что данные украинцев хранятся в 30–40–50 реестрах, которые не взаимодействуют между собой. 

20 сентября партия "Слуга народа" официально утвердила Верещук как кандидата на пост мэра столицы. В июле она выиграла праймериз на должность мэра Киева.

Местные выборы в Украине назначены на 25 октября. Выборы состоятся на всей территории Украины, кроме оккупированного Россией Крыма и отдельных территорий Донецкой и Луганской областей. Избирательная кампания стартовала 5 сентября.


Теги: Киев, Ирина Верещук, местные выборы, Михаил Федоров, Министерство цифровой трансформации
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