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ПОЛИТИКА

Верховный Суд Украины окончательно запретил деятельность партии "Союз левых сил"

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Верховный Суд Украины отказал в удовлетворении апелляции политсиле "Союз левых сил"
Верховный Суд Украины отказал в удовлетворении апелляции политсиле "Союз левых сил"
Фото: depositphotos.com

Верховный Суд Украины отказал в удовлетворении апелляционной жалобы политической партии "Союз левых сил". Об этом 29 сентября сообщила пресс-служба Министерства юстиции Украины в Facebook.

"Российская политическая партия "Союз левых сил" окончательно запрещена Верховным Судом по иску Минюста. Кассационный административный суд в составе Верховного Суда принял решение отказать в удовлетворении апелляционной жалобы указанной политпартии и оставить решение суда первой инстанции без изменений", – говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/minjust.official/posts/pfbid0xiDsDkcsLPZgKzFLMXrmQLPb6HLQZeSk16j8ugY3gjpSihpipxiPEt6iGLBJxH7Bl

Контекст:

19 марта президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о прекращении деятельности ряда политических партий, связанных с Россией. В их числе был и "Союз левых сил" (зарегистрирован в январе 2008 года).

Минюст 22 марта подал в суд иски о запрете деятельности пророссийских политических партий.

14 мая президент Владимир Зеленский подписал закон о запрете деятельности пророссийских партий в Украине. Документом расширяется список оснований для запрета политической партии через суд.

С 8-го по 16 июня Восьмой апелляционный суд удовлетворил иски о запрете партий "Оппозиционный блок", "Социалисты", "Справедливость и развитие", "Держава", "Наши"Блока Владимира СальдоСоциалистической партии УкраиныПартии Шария и "Левой оппозиции". Таким образом, "Союз левых сил" стал 10-й запрещенной в Украине партией, связанной с Россией.

17 июня Восьмой апелляционный административный суд Украины запретил деятельность партии "Союз левых сил" по иску Министерства юстиции.

6 августа движение "Чесно" выяснило, что семь из 16 пророссийских партий, чья деятельность была запрещена в Украине в 2022 году, оспаривают такое решение в Верховном Суде Украины.

Теги: Россия, Украина, Верховный Суд, апелляция, партия, политическая партия, Союз левых сил
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