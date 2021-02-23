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ПОЛИТИКА

Во Львове "Нацкорпус" пикетировал предприятия, связанные с Медведчуком, в стычке пострадали четверо полицейских

Акцию протеста проводили члены "Нацкорпуса" возле предприятий, которые связаны с нардепом от ОПЗЖ Тарасом Козаком и главой политсовета ОПЗЖ Виктором Медведчуком.

На место акции приехало несколько подразделений полиции, между пикетчиками и правоохранителями произошли столкновения
На место акции приехало несколько подразделений полиции, между пикетчиками и правоохранителями произошли столкновения
Фото: nationalcorps.org

Во Львове четверо правоохранителей получили травмы в результате столкновения с участниками акции протеста. Шестерых активистов задержали, сообщает региональное управление Нацполиции.

На сайте "Национального корпуса" сообщается, что акцию протеста проводили члены организации возле предприятий, которые связаны с нардепами от ОПЗЖ Виктором Медведчуком и Тарасом Козаком: "Будимекс", "Капитал Плаза", "Трансмонолитавто" и "Бетонбуд". Активисты обклеивали предприятия листовками, требовали распространить санкции СНБО на активы всей семьи Козака и запретить партию ОПЗЖ "за последовательную антигосударственную позицию".

Фото: nationalcorps.org
Фото: nationalcorps.org

На место акции приехало несколько разных подразделений полиции, между пикетчиками и правоохранителями произошли столкновения.

"Правоохранители обнаружили около 60 человек, которые вели себя агрессивно, бросали дымовые шашки, пытались поджечь шины и не реагировали на замечания полицейских о прекращении нарушений правопорядка. Несмотря на активное противодействие участников акции, правоохранители пресекли правонарушение", – заявили в полиции.

Шестерых участников пикета задержали. Полиция сообщает о четырех пострадавших полицейских.

Руководитель львовского отделения "Нацкорпуса" Богдан Бордун сообщил Zaxid.net, что в результате столкновений пострадалj около 10 активистов от слезоточивого газа и ударов дубинками. Им оказали медпомощь на месте.

Фото: Богдан Бордун / Facebook
Фото: Богдан Бордун / Facebook

Полиция открыла уголовное производство по статье об угрозе или насилии в отношении сотрудника правоохранительного органа (ч. 2 ст. 345 Уголовного кодекса Украины). Санкция статьи предполагает ограничение или лишение свободы на срок до пяти лет.

Совет национальной безопасности и обороны 19 февраля решил ввести санкции против 19 юридических лиц и восьми физлиц: пяти граждан России (по данным СМИ, это менеджеры активов семьи Медведчука) и трех украинцев – самого Медведчука, его жены Оксаны Марченко и Натальи Лавренюк, которую СМИ называли гражданской женой нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака. Ограничения решили применить к этим лицам на основании расследования СБУ по статье о финансировании терроризма.

Президент Украины Владимир Зеленский 19 февраля указом №64/2021 ввел в действие решение СНБО о санкциях.

Секретарь СНБО Алексей Данилов пояснял, что санкции ввели на основании расследования СБУ по статье о финансировании терроризма.

Ранее, 2 февраля, Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о применении санкций против нардепа от ОПЗЖ Козака и принадлежащих ему телеканалов.

Санкции предусматривают лишение лицензий "112 Украина", ZIK и NewsOne, им предписано прекратить вещание, вся легальная деятельность медиакомпаний прекращается сроком на пять лет. Провайдеры сразу же начали блокировать телеканалы, а те сделали совместное заявление о "политической расправе" и пообещали бороться "за свое право вещать для украинцев".

Теги: Львов, Виктор Медведчук, санкции, полиция, столкновения, пикет, правоохранители, активист, Национальный корпус, Тарас Козак, уголовное производство, Нацполиция, акции протеста
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