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Яценюк о шансах Украины пройти зиму: Не благодаря Зеленскому, правительству, исключительно благодаря одному – Господу Богу и температуре

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Яценюк оценил шансы Украины пройти отопительный сезон
Яценюк оценил шансы Украины пройти отопительный сезон
Фото: ksf.openukraine.org

Украина более-менее сможет пройти отопительный сезон, если температура воздуха зимой не упадет, иначе будут проблемы. Такое мнение 17 декабря в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина" выразил премьер-министр Украины в 2014–2016 годах Арсений Яценюк.

"Пройдем ли мы зиму? Есть ли у нас такой шанс? На мой взгляд, у нас такой шанс есть. Благодаря чему может произойти этот шанс? Не благодаря [президенту Украины Владимиру] Зеленскому, власти, правительству, исключительно благодаря одному – Господь Бог и температура. Если температуры не упадут, то в принципе, мы сможем и с электроэнергией как-нибудь более-менее, и с газом и теплом как-то более-менее", – сказал Яценюк.

Экс-глава Кабмина спрогнозировал, как будут развиваться события, если температура воздуха зимой резко упадет. По словам Яценюка, в лучшем случае население не будет отключено от теплоснабжения, газоснабжения и электроэнергии, но будет отключена вся промышленность.

"Если отключается промышленность, люди теряют работу. Если люди теряют работу, люди теряют зарплату. Если люди теряют зарплату, государство теряет налоги. Если государство теряет налоги – что происходит? Падает экономика, а сегодня и так экономика падающая – второй квартал подряд ВВП Украины идет вниз", – отметил политик.

По словам Яценюка, в апреле – мае у "Нафтогазу України" на счетах было около $2 млрд, на которые можно было приобрести газ и закачать его в хранилища. Его можно было бы сейчас продавать промышленности, резюмировал глава украинского правительства в 2014–2016 годах.

5 ноября министр энергетики Герман Галущенко заявил, что запас газа в хранилищах Украины составляет более 18 млрд м³ – на 13% больше средних показателей в период с 2011-го по 2019 год.

Глава правления НАК "Нафтогаз України" Юрий Витренко говорил 13 декабря, что запасов газа в газовых хранилищах Украины должно хватить, чтобы спокойно пройти зиму. Через три дня он признал, что если в феврале в Украине будет две недели морозов до 15 градусов, то действительно будут проблемы при прохождении отопительного сезона.

17 декабря премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что две теплоэлектростанции (ТЭС) и две теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) переходят на природный газ из-за дефицита угля на складах.

Контекст:

8 декабря СБУ отправила Кабмину отчет, в котором предупредила правительство Украины о реальной угрозе остановки ТЭС из-за дефицита угля.

Согласно документу, на 1 декабря на складах находилось 486,2 тыс. тонн угля при плановом накоплении 2632,7 тыс. тонн (отклонение – 2146,5 тыс. тонн).

В частности, запасы угля на Славянской ТЭС составляли 1,6 тыс. тонн при плановом накоплении 105 тыс. тонн, на Луганской ТЭС – 36,2 тыс. тонн при плановых 120 тыс. тонн, на Черниговской ТЭЦ – 6,5 тыс. тонн при плановых 43 тыс. тонн, на Дарницкой ТЭЦ вообще нет запасов при плановом накоплении 55,2 тыс. тонн.

СБУ предупредила Кабмин, что такая ситуация "создает угрозу энергетической безопасности государства" и надежному прохождению осенне-зимнего периода.

По состоянию на 16 декабря, по данным "Укрэнерго", запасы угля на складах ТЭС составляли 447,3 тыс. тонн. 6 декабря запасы угля составляли 414,9 тыс. тонн.

Чтобы пополнять склады, Украина ежемесячно будет импортировать от шести до 10 кораблей угля морским путем, говорил замглавы Офиса президента Ростислав Шурма. По его словам, к концу года на складах будет по меньшей мере 800 тыс. тонн угля.

Решение о внедрении для ТЭС и ТЭЦ вспомогательной услуги по закупке газа для обеспечения прохождения отопительного сезона инициировало Министерство энергетики Украины. Отмечается, что ТЭС и ТЭЦ будут использовать газ "в случае и только на период возможного отсутствия в достаточных объемах запасов угля на складах производителей, основным проектным видом топлива которых является уголь".

В то же время в Минэнергетики подчеркнули, что продолжается накопление угля на складах. Так, в декабре ожидается около 1,95 млн тонн поставок украинского и импортного угля в целом. При этом планируемое потребление ожидается на уровне около 1,7 млн тонн.

Теги: Арсений Яценюк, Украина, газ, уголь, экономика, промышленность, импорт, правительство, НАК Нафтогаз, дефицит, отопительный сезон, угрозы, электроэнергия, морозы, ток-шоу, температура, Юрий Витренко, теплоснабжение, население, премьер-министр, природный газ, Кабмин, Свобода слова Савика Шустера
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