Яценюк о шансах Украины пройти зиму: Не благодаря Зеленскому, правительству, исключительно благодаря одному – Господу Богу и температуре

"Пройдем ли мы зиму? Есть ли у нас такой шанс? На мой взгляд, у нас такой шанс есть. Благодаря чему может произойти этот шанс? Не благодаря [президенту Украины Владимиру] Зеленскому, власти, правительству, исключительно благодаря одному – Господь Бог и температура. Если температуры не упадут, то в принципе, мы сможем и с электроэнергией как-нибудь более-менее, и с газом и теплом как-то более-менее", – сказал Яценюк.

Экс-глава Кабмина спрогнозировал, как будут развиваться события, если температура воздуха зимой резко упадет. По словам Яценюка, в лучшем случае население не будет отключено от теплоснабжения, газоснабжения и электроэнергии, но будет отключена вся промышленность.

"Если отключается промышленность, люди теряют работу. Если люди теряют работу, люди теряют зарплату. Если люди теряют зарплату, государство теряет налоги. Если государство теряет налоги – что происходит? Падает экономика, а сегодня и так экономика падающая – второй квартал подряд ВВП Украины идет вниз", – отметил политик.

По словам Яценюка, в апреле – мае у "Нафтогазу України" на счетах было около $2 млрд, на которые можно было приобрести газ и закачать его в хранилища. Его можно было бы сейчас продавать промышленности, резюмировал глава украинского правительства в 2014–2016 годах.

5 ноября министр энергетики Герман Галущенко заявил, что запас газа в хранилищах Украины составляет более 18 млрд м³ – на 13% больше средних показателей в период с 2011-го по 2019 год.

Глава правления НАК "Нафтогаз України" Юрий Витренко говорил 13 декабря, что запасов газа в газовых хранилищах Украины должно хватить, чтобы спокойно пройти зиму. Через три дня он признал, что если в феврале в Украине будет две недели морозов до 15 градусов, то действительно будут проблемы при прохождении отопительного сезона.

17 декабря премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что две теплоэлектростанции (ТЭС) и две теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) переходят на природный газ из-за дефицита угля на складах.