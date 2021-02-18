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Заявление Рады к годовщине Революции достоинства: Бужанский и нардепы от ОПЗЖ были против, Порошенко и Вятрович отсутствовали

17 февраля Верховная Рада голосами 295 народных депутатов приняла постановление, которым признала Революцию достоинства одним из ключевых моментов строительства Украинского государства и выразителем национальной идеи свободы. Против голосовали только представители "Оппозиционной платформы – За жизнь" и нардеп от "Слуги народа" Максим Бужанский. Отсутствовал на голосовании 61 нардеп, в том числе пятый президент Украины, нардеп от "Европейской солидарности" Петр Порошенко и его коллега по фракции Владимир Вятрович.

Рада 17 февраля сделала заявление к седьмой годовщине Революции достоинства
Рада 17 февраля сделала заявление к седьмой годовщине Революции достоинства
Фото: ЕРА

17 февраля Верховная Рада сделала заявление по случаю седьмой годовщины Революции достоинства. Соответствующее постановление поддержали 295 народных депутатов из 422-х, которые сейчас являются членами украинского парламента. 

Данные на сайте Верховной Рады показывают, что против постановления голосовали 18 парламентариев: нардеп от правящей партии "Слуга народа" Максим Бужанский и 17 депутатов от "Оппозиционной платформы – За жизнь" (в том числе глава политсовета партии Виктор Медведчук и сопредседатель фракции Юрий Бойко). При этом в ОПЗЖ не нашлось ни одного голоса за постановление. 

Скриншот: rada.gov.ua
Скриншот: rada.gov.ua

Воздержались Евгений Шевченко и Евгений Брагар от "Слуги народа", внефракционный Вадим Новинский, а также четыре внефракционных нардепа, два парламентария от ОПЗЖ и один – от группы "Довіра". 

38 парламентариев решили не голосовать: 13 – от "Слуги народа", среди них Даниил Гетманцев и Александр Качура, 15 – от ОПЗЖ, в том числе Илья Кива, а также Юлия и Сергей Левочкины, двое – от "Батьківщини", пять – от группы "За майбутнє", по одному от "Довіри" и внефракционных депутатов. 

Отсутствовал на голосовании 61 парламентарий, в том числе пятый президент Украины, нардеп от "Европейской солидарности" Петр Порошенко и его коллега по фракции, экс-глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович. При этом Вятровича не было в Раде весь день, а Порошенко был и принимал участие в других голосованиях, свидетельствуют данные на сайте парламента. 

Протесты, которые получили название Евромайдан, а позже – Революция достоинства, продолжались по всей стране с 21 ноября 2013 года до конца февраля 2014 года. Митингующим противостояли правоохранительные органы и нанятые властями вооруженные бандиты (титушки). После массового расстрела активистов 18–20 февраля из страны в РФ бежал экс-президент Виктор Янукович. За время Евромайдана погибло более 100 человек, сотни получили ранения.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Верховная Рада, Евромайдан, Петр Порошенко, Виктор Медведчук, Сергей Левочкин, Владимир Вятрович, Вадим Новинский, депутаты, Юрий Бойко, Илья Кива, Революция достоинства, голосование, Максим Бужанский, Евгений Шевченко, Даниил Гетманцев, Александр Качура, ОПЗЖ, Евгений Брагарь
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