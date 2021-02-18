Заявление Рады к годовщине Революции достоинства: Бужанский и нардепы от ОПЗЖ были против, Порошенко и Вятрович отсутствовали

17 февраля Верховная Рада голосами 295 народных депутатов приняла постановление, которым признала Революцию достоинства одним из ключевых моментов строительства Украинского государства и выразителем национальной идеи свободы. Против голосовали только представители "Оппозиционной платформы – За жизнь" и нардеп от "Слуги народа" Максим Бужанский. Отсутствовал на голосовании 61 нардеп, в том числе пятый президент Украины, нардеп от "Европейской солидарности" Петр Порошенко и его коллега по фракции Владимир Вятрович.

17 февраля Верховная Рада сделала заявление по случаю седьмой годовщины Революции достоинства. Соответствующее постановление поддержали 295 народных депутатов из 422-х, которые сейчас являются членами украинского парламента.

Данные на сайте Верховной Рады показывают, что против постановления голосовали 18 парламентариев: нардеп от правящей партии "Слуга народа" Максим Бужанский и 17 депутатов от "Оппозиционной платформы – За жизнь" (в том числе глава политсовета партии Виктор Медведчук и сопредседатель фракции Юрий Бойко). При этом в ОПЗЖ не нашлось ни одного голоса за постановление.

Скриншот: rada.gov.ua

Воздержались Евгений Шевченко и Евгений Брагар от "Слуги народа", внефракционный Вадим Новинский, а также четыре внефракционных нардепа, два парламентария от ОПЗЖ и один – от группы "Довіра".

38 парламентариев решили не голосовать: 13 – от "Слуги народа", среди них Даниил Гетманцев и Александр Качура, 15 – от ОПЗЖ, в том числе Илья Кива, а также Юлия и Сергей Левочкины, двое – от "Батьківщини", пять – от группы "За майбутнє", по одному от "Довіри" и внефракционных депутатов.

Отсутствовал на голосовании 61 парламентарий, в том числе пятый президент Украины, нардеп от "Европейской солидарности" Петр Порошенко и его коллега по фракции, экс-глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович. При этом Вятровича не было в Раде весь день, а Порошенко был и принимал участие в других голосованиях, свидетельствуют данные на сайте парламента.

Протесты, которые получили название Евромайдан, а позже – Революция достоинства, продолжались по всей стране с 21 ноября 2013 года до конца февраля 2014 года. Митингующим противостояли правоохранительные органы и нанятые властями вооруженные бандиты (титушки). После массового расстрела активистов 18–20 февраля из страны в РФ бежал экс-президент Виктор Янукович. За время Евромайдана погибло более 100 человек, сотни получили ранения.