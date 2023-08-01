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ПОЛИТИКА

Зеленский: Неделя будет важной для внешней политики Украины

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Украина готовит ряд международных мероприятий, отметил Зеленский
Украина готовит ряд международных мероприятий, отметил Зеленский
Фото: president.gov.ua

Украина в ближайшие дни готовит ряд международных мероприятий. Об этом 1 августа в вечернем видеообращении, опубликованном в Facebook ОПУ, заявил президент страны Владимир Зеленский.

"Неделя будет очень важной для Украины, для нашей внешней политики", – подчеркнул глава государства.

Кроме того, остается месяц до старта нового политсезона в странах-партнерах, добавил Зеленский.

"Сделаем все, чтобы этот сезон максимально способствовал нашему движению вперед, к победе, нашему стремлению восстановить мир для всей Украины – без всякого исключения, – сказал президент. – Больше политической поддержки для Украины. Больше оружия для наших воинов. Полная ответственность государства-террориста за все, что оно наделало против Украины, против наших городов, сел, против наших людей".

https://www.facebook.com/president.gov.ua/videos/296813216352503/

Контекст:

СМИ сообщали, что Саудовская Аравия 5–6 августа планирует принять мирные переговоры по Украине в Джидде. Туда пригласили представителей 30 стран, но страны-агрессора РФ на саммите не будет.

Проведение встречи советников по нацбезопасности и политических советников лидеров государств по реализации инициатив Украины по восстановлению устойчивого и справедливого мира в Саудовской Аравии 30 июля подтвердил глава ОПУ Андрей Ермак. "Первую такую встречу мы организовали в партнерстве с датскими коллегами. Она прошла в Копенгагене в июне. Следующая встреча состоится в скором времени", – подчеркнул глава ОПУ.

Ермак добавил, что последним этапом согласования формулы мира станет учредительный глобальный саммит на уровне лидеров государств. Он мог бы состояться до конца года, указал руководитель ОПУ.

Ермак 30 июля также анонсировал "на следующей неделе" двусторонние переговоры между Украиной и США о гарантиях безопасности для Киева.

Теги: Украина, переговоры, Владимир Зеленский, президент, обращение
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