Зеленский: Украина нужна Европе, а не наоборот

"Нужно избавиться от комплекса страны третьего мира. У нас богатая история – тысячелетняя история нашей государственности. У нас были механизмы демократии и народовластия намного раньше, чем у многих европейских стран. У нас огромный потенциал. Украина нужна Европе, а не наоборот. Это амбициозность, изменение собственного восприятия", – подчеркнул глава государства.
Зеленский также отметил, что Украина прежде всего рассчитывает только на свои силы.
По мнению президента, страна должна стать региональным лидером.
"Не шестая слева, третий ряд, а драйвер и лидер процессов", – резюмировал Зеленский.
7 февраля 2019 года украинский парламент принял законопроект о внесении в Конституцию положения о стратегическом курсе государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском союзе и Организации Североатлантического договора. Закон вступил в силу 21 февраля.
Верховная Рада и Европарламент 16 сентября 2014 года синхронно утвердили Соглашение об ассоциации Украины с ЕС. 1 сентября 2017 года оно вступило в силу в полном объеме.
6 октября 2020 года по итогам саммита в Брюсселе Украина и Европейский союз договорились об обновлении Соглашения об ассоциации. Стороны ожидают дальнейшего усиления экономической интеграции и сближения регулирования в рамках соглашения в нескольких областях: цифровой рынок, защита окружающей среды, борьба с изменениями климата, финансовое сотрудничество.
В марте 2021 года Зеленский заявил, что Украина сформирует коалицию стран-лоббистов для вступления в ЕС.