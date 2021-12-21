Зеленский: Украина нужна Европе, а не наоборот

Зеленский: Нужно избавиться от комплекса страны третьего мира Фото: ЕРА

"Нужно избавиться от комплекса страны третьего мира. У нас богатая история – тысячелетняя история нашей государственности. У нас были механизмы демократии и народовластия намного раньше, чем у многих европейских стран. У нас огромный потенциал. Украина нужна Европе, а не наоборот. Это амбициозность, изменение собственного восприятия", – подчеркнул глава государства.

Зеленский также отметил, что Украина прежде всего рассчитывает только на свои силы.

По мнению президента, страна должна стать региональным лидером.

"Не шестая слева, третий ряд, а драйвер и лидер процессов", – резюмировал Зеленский.