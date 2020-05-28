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Зеленский: Украине нужно больше экономических решений при выходе из эпидемии

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль пообещал президенту страны Владимиру Зеленскому, что на следующей неделе представит новые экономические программы.

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Зеленский: Люди ждут понимания и поддержки от государства
Зеленский: Люди ждут понимания и поддержки от государства
Фото: president.gov.ua

Украина нуждается в большем количестве экономических решений при выходе из эпидемии коронавируса. Такое мнение во время совещания по противодействию распространению COVID-19 выразил президент страны Владимир Зеленский. Об этом 28 мая сообщает сайт главы государства.

"Сейчас такая стадия выхода из эпидемии COVID-19, из карантина, когда люди ждут понимания и поддержки от государства. Украине нужно больше экономических решений во время выхода из эпидемии. Ввиду того, что происходит в мире, нам нужно как можно скорее создать новые экономические программы помощи", – подчеркнул Зеленский.

В то же время премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отметил, что правительство готовит программы выхода из экономического кризиса после эпидемии. В частности, речь идет о рефинансировании бизнеса и помощи гражданам по безработице.

Глава Кабмина пообещал на следующей неделе представить новые экономические программы.

Также Шмыгаль добавил, что правительство подсчитывает потери от последствий эпидемии коронавируса. При этом он уточнил, что коммунальные платежи, несмотря на проблемы из-за COVID-19, расти не будут.

На заседании 27 мая украинское правительство презентовало государственную программу стимулирования экономики для преодоления негативных последствий, вызванных пандемией коронавируса.

Введенный из-за коронавируса карантин спровоцировал, по оценкам МВФ, самый масштабный со времен Великой депрессии экономический кризис.

В Украине по состоянию на утро 28 мая зарегистрировано 22 382 случая коронавирусной инфекции, умерло 669 человек, вылечилось 8439.

Теги: Украина, эпидемия, экономика, бизнес, Владимир Зеленский, Денис Шмыгаль, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19
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