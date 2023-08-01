Зеленский выразил готовность поехать в Бразилию, если Лула да Силва его пригласит

"Я не понимаю, почему мы не встречаемся. Это неправильно. Я не хочу говорить – обстоятельства виноваты, мы виноваты... Я говорю, что заинтересован говорить с президентом [Бразилии]. Он не может из-за условий безопасности приехать к нам? Хорошо, я приеду к нему. У меня нет с этим проблем. У меня есть проблемы только со временем. Потому что здесь война", – сказал он.

По его словам, чтобы население Бразилии узнало правдивую информацию о ситуации в Украине, нужно, чтобы об этом узнал лидер страны. Зеленский подтвердил, что если получит приглашение от Лулы да Силвы, то отправится в Бразилию.

"Если в этот момент не будет горячего момента на поле боя, потому что именно мое государство для меня приоритет, и именно в этот момент у меня будут условия и возможности – да, я это сделаю. Для меня очень важна Латинская Америка", – сказал Зеленский.