Зеленский выразил готовность поехать в Бразилию, если Лула да Силва его пригласит

"Я не понимаю, почему мы не встречаемся. Это неправильно. Я не хочу говорить – обстоятельства виноваты, мы виноваты... Я говорю, что заинтересован говорить с президентом [Бразилии]. Он не может из-за условий безопасности приехать к нам? Хорошо, я приеду к нему. У меня нет с этим проблем. У меня есть проблемы только со временем. Потому что здесь война", – сказал он.
По его словам, чтобы население Бразилии узнало правдивую информацию о ситуации в Украине, нужно, чтобы об этом узнал лидер страны. Зеленский подтвердил, что если получит приглашение от Лулы да Силвы, то отправится в Бразилию.
"Если в этот момент не будет горячего момента на поле боя, потому что именно мое государство для меня приоритет, и именно в этот момент у меня будут условия и возможности – да, я это сделаю. Для меня очень важна Латинская Америка", – сказал Зеленский.
6 апреля Лула да Силва заявил, что Крым может "не обсуждаться" во время переговоров о прекращении войны.
14 апреля во время визита в ОАЭ Лула да Силва призвал создать группу "нейтральных" стран специально для начала мирных переговоров между Россией и Украиной. Он также обвинил США и ЕС в "поощрении" войны в Украине.
Украинский МИД пригласил президента Бразилии в Украину, чтобы "понять подлинные причины и сущность российской агрессии и ее последствия для глобальной безопасности".
17 апреля во время визита главы МИД РФ Сергея Лаврова в Бразилии прошли проукраинские митинги.
18 апреля Лула да Силва все же осудил российское вторжение и вновь призвал к проведению переговоров.
21 мая президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что не смог встретиться с Лулой да Силвой на саммите G7 в Хиросиме из-за того, что "у всех свои графики" встреч. На вопрос, разочарован ли он тем, что встреча не состоялась, Зеленский ответил: "Думаю, это его разочаровало". СМИ сообщали, что внезапный приезд Зеленского на саммит G7 "заставил нервничать" бразильского президента и его делегацию.
На саммите лидеров стран ЕС, Латинской Америки и Карибского бассейна, который проходил 17–19 июля, Лула да Силва заявил, что мир якобы устал от войны в Украине.