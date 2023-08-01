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Зеленский выразил готовность поехать в Бразилию, если Лула да Силва его пригласит

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Зеленский готов приехать к президенту Бразилии
Зеленский готов приехать к президенту Бразилии
Фото: EPA

Президент Владимир Зеленский поедет в Бразилию, если президент этой страны Луис Инасиу Лула да Силва его пригласит. Об этом сказал президент Владимир Зеленский в интервью бразильскому вещателю Globo, которое опубликовал 31 июля Офис президента Украины.

"Я не понимаю, почему мы не встречаемся. Это неправильно. Я не хочу говорить – обстоятельства виноваты, мы виноваты... Я говорю, что заинтересован говорить с президентом [Бразилии]. Он не может из-за условий безопасности приехать к нам? Хорошо, я приеду к нему. У меня нет с этим проблем. У меня есть проблемы только со временем. Потому что здесь война", – сказал он.

По его словам, чтобы население Бразилии узнало правдивую информацию о ситуации в Украине, нужно, чтобы об этом узнал лидер страны. Зеленский подтвердил, что если получит приглашение от Лулы да Силвы, то отправится в Бразилию.

"Если в этот момент не будет горячего момента на поле боя, потому что именно мое государство для меня приоритет, и именно в этот момент у меня будут условия и возможности – да, я это сделаю. Для меня очень важна Латинская Америка", – сказал Зеленский.   

Контекст:

6 апреля Лула да Силва заявил, что Крым может "не обсуждаться" во время переговоров о прекращении войны.

14 апреля во время визита в ОАЭ Лула да Силва призвал создать группу "нейтральных" стран специально для начала мирных переговоров между Россией и Украиной. Он также обвинил США и ЕС в "поощрении" войны в Украине.

Украинский МИД пригласил президента Бразилии в Украину, чтобы "понять подлинные причины и сущность российской агрессии и ее последствия для глобальной безопасности".

17 апреля во время визита главы МИД РФ Сергея Лаврова в Бразилии прошли проукраинские митинги.

18 апреля Лула да Силва все же осудил российское вторжение и вновь призвал к проведению переговоров.

21 мая президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что не смог встретиться с Лулой да Силвой на саммите G7 в Хиросиме из-за того, что "у всех свои графики" встреч. На вопрос, разочарован ли он тем, что встреча не состоялась, Зеленский ответил: "Думаю, это его разочаровало". СМИ сообщали, что внезапный приезд Зеленского на саммит G7 "заставил нервничать" бразильского президента и его делегацию.

На саммите лидеров стран ЕС, Латинской Америки и Карибского бассейна, который проходил 17–19 июля, Лула да Силва заявил, что мир якобы устал от войны в Украине.

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: Украина, Бразилия, Владимир Зеленский, Луис Инасиу Лула да Силва, визит
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