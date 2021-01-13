ГОРДОН
 
 
ТЕХНО

YouTube перестанет платить Дубинскому за контент из-за санкций США – Центр противодействия коррупции

Юрист и исполнительный директор Центра противодействия коррупции Дарья Каленюк заявила, что член фракции "Слуги народа" в Верховной Раде Украины Александр Дубинский получает доходы от размещения контента на своем YouTube-канале.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
11 января США включили Дубинского в санкционный список по Украине
11 января США включили Дубинского в санкционный список по Украине
Фото: Александр Дубинский / Favebook

Видеосервис YouTube прекратит выплачивать деньги за контент члену фракции "Слуги народа" в Верховной Раде Украины Александру Дубинскому из-за внесения в санкционный список США. Об этом 12 января сообщила юрист и исполнительный директор Центра противодействия коррупции Дарья Каленюк в интервью "Украинской правде".

"Мы детально работали только по Дубинскому. У него есть YouTube-канал, от которого получает доходы. YouTube – видеосервис, принадлежащий американской компании Google. То есть я более чем уверена, что как минимум YouTube прекратит выплачивать деньги Дубинскому за его контент", – заявила Каленюк.

По ее словам, также любые транзакции Дубинского, осуществляемые в долларах США, могут быть заблокированы.

"95% таких транзакций проходят через юрисдикцию США, через американский банк, так называемый корреспондентский банк. Поэтому такие транзакции также могут быть заблокированы", – добавила она.

Каленюк убеждена, что есть "высокая вероятность" запрета на въезд Дубинского в США.

По состоянию на 13 января на YouTube-канал DubinskyPro подписано 329 тыс. человек. Его самое популярное видео набрало 840 тыс. просмотров.

В ЦПК отмечали, что Дубинский не отражает в декларации доходы от YouTube-канала, которые, по его словам, достигали $3,5 тыс. в месяц.

Антикризисный советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский и Офис президента не будут реагировать на введение санкций США против Дубинского.

Замглавы фракции "Слуги народа" Евгения Кравчук заявила, что шаги и высказывания Дубинского часто не совпадали с позицией фракции. По мнению Кравчук, "будет корректно, если такие личные события будет комментировать сам Дубинский".

11 января США включили в санкционный список по Украине 11 физических лиц и организаций. Под санкции подпали семь граждан Украины. Помимо Дубинского, это, в частности, бывший прокурор Генпрокуратуры Украины Константин Кулик, беглый бизнесмен, экс-нардеп Александр Онищенко, бывший украинский дипломат и политолог Андрей Телиженко.

По сообщениям минфина США, эти физлица связаны с народным депутатом Украины Андреем Деркачем, в отношении которого США ввели санкции в сентябре 2020 года "за попытки повлиять на президентские выборы в США в 2020 году". Вместе с Деркачем санкции ввели еще против троих россиян – Артема Лифшица, Антона Андреева и Дарьи Аслановой, сотрудников российского Агентства интернет-исследований (более известного как "фабрика троллей").

Сам Дубинский отрицает, что совместно с Деркачем пытался повлиять на президентские выборы в США в 2020 году.

Деркач в маеиюнеиюле и сентябре опубликовал четыре партии записей якобы телефонных переговоров пятого президента Украины Петра Порошенко, которые тот вел в 2015–2016 годах с разными политиками. В частности, были опубликованы якобы записи разговоров с президентом РФ Владимиром Путиным и ныне избранным президентом США Джо Байденом.

На записях люди с голосами, похожими на голоса Порошенко и Байдена, в частности, обсуждали отставку тогдашнего генерального прокурора Виктора Шокина и получение Киевом кредитных гарантий от США на сумму $1 млрд. Деркач считает, что Байден мог оказывать давление на руководство Украины.

В США 3 ноября 2020 года проходило основное голосование на выборах президента. На должность претендовало более 10 кандидатов, главными конкурентами стали республиканец, действующий глава Белого дома Дональд Трамп и демократ Байден.

7 января Конгресс США утвердил Байдена победителем президентских выборов. Он получил 306 голосов выборщиков, Трамп – 232. Инаугурация нового президента США должна пройти 20 января.

Теги: США, интернет, Украина, коррупция, санкции, YouTube, доходы, Дарья Каленюк, выборы в США, Александр Дубинский
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Злые, не слышащие никого, кроме себя, люди". Полякова на Мальдивах ответила на упреки подписчиков
"Злые, не слышащие никого, кроме себя, люди". Полякова на Мальдивах ответила на упреки подписчиков
Дочь Заворотнюк показала младшего брата
Дочь Заворотнюк показала младшего брата
Собчак сменила имидж, назвав себя "чмом в толстовочке"
Собчак сменила имидж, назвав себя "чмом в толстовочке"
Победительница "МастерШеф" рассказала, на что потратит 300 тыс. грн призовых
Победительница "МастерШеф" рассказала, на что потратит 300 тыс. грн призовых
Фильм "Чудо-женщина: 1984" попросили выдвинуть на "Оскар" во всех номинациях
Фильм "Чудо-женщина: 1984" попросили выдвинуть на "Оскар" во всех номинациях
  Уткин: Умна ли Канделаки? По-моему, она набитая дура
  Уткин: Умна ли Канделаки? По-моему, она набитая дура G
Дмитрий ГОРДОН
"Остановились на лучшей истории". Go-A определилась с песней для "Евровидения 2021"
"Остановились на лучшей истории". Go-A определилась с песней для "Евровидения 2021"
  Украинские звезды спели колядки и щедривки в джазовой обработке во время концерта, организованного Ясько. Видео
  Украинские звезды спели колядки и щедривки в джазовой обработке во время концерта, организованного Ясько. Видео
"Это хитяра", "Взяла на заметку". Никитюк в белье показала, как ей делают талию
"Это хитяра", "Взяла на заметку". Никитюк в белье показала, как ей делают талию
Доронин организовал праздник для пятилетней дочери за $50 тыс. – СМИ
Доронин организовал праздник для пятилетней дочери за $50 тыс. – СМИ
"Так и не поняла, зачем пригласил на ужин". Экс-жена Узелкова рассказала о недавнем свидании, которое разочаровало
"Так и не поняла, зачем пригласил на ужин". Экс-жена Узелкова рассказала о недавнем свидании, которое разочаровало
Фадеев рассказал о самочувствии после вакцинации от коронавируса
Фадеев рассказал о самочувствии после вакцинации от коронавируса
Гитарист Queen выпустил парфюм с запахом барсука
Гитарист Queen выпустил парфюм с запахом барсука
Киркоров показал себя четырехлетнего
Киркоров показал себя четырехлетнего
  "Моя голубка, да за эти деньги я сама отвечу на звонки, сделаю себе чай". Сумская рассказала, почему отказалась от услуг личной ассистентки
  "Моя голубка, да за эти деньги я сама отвечу на звонки, сделаю себе чай". Сумская рассказала, почему отказалась от услуг личной ассистентки
"И куда же это она так бежит в локдаун? За колготками? Или на Буковель?" В Instagram потроллили Осадчую в Дубае
"И куда же это она так бежит в локдаун? За колготками? Или на Буковель?" В Instagram потроллили Осадчую в Дубае
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Хотите узнать, как я жила 25 лет в браке?" Экс-супруга Павлика рассказала, почему долго не разводилась с артистом
"Хотите узнать, как я жила 25 лет в браке?" Экс-супруга Павлика рассказала, почему долго не разводилась с артистом
  47-летняя Королева и 50-летний Тарзан оголились полностью
47-летняя Королева и 50-летний Тарзан оголились полностью
Джанабаева показала младшего сына от Меладзе
Джанабаева показала младшего сына от Меладзе
"Ничего себе мамуля! Как сестра". Loboda показала фото с 63-летней мамой в раздельном купальнике
"Ничего себе мамуля! Как сестра". Loboda показала фото с 63-летней мамой в раздельном купальнике
  "Моя голубка, да за эти деньги я сама отвечу на звонки, сделаю себе чай". Сумская рассказала, почему отказалась от услуг личной ассистентки
"Моя голубка, да за эти деньги я сама отвечу на звонки, сделаю себе чай". Сумская рассказала, почему отказалась от услуг личной ассистентки
Разин: Ушел из жизни величайший продюсер Советского Союза и современной России
Разин: Ушел из жизни величайший продюсер Советского Союза и современной России
"Так и не поняла, зачем пригласил на ужин". Экс-жена Узелкова рассказала о недавнем свидании, которое разочаровало
"Так и не поняла, зачем пригласил на ужин". Экс-жена Узелкова рассказала о недавнем свидании, которое разочаровало
"Вот это грудь!", "Я вскипел", "Красиво и откровенно". Мужчины бурно обсуждают фото Астафьевой с голыми сосками
"Вот это грудь!", "Я вскипел", "Красиво и откровенно". Мужчины бурно обсуждают фото Астафьевой с голыми сосками
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS