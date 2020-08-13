11 областей Украины не соответствуют условиям ослабления карантина – Минздрав

Киев из-за перегруженности больниц не отвечает требованиям смягчения карантинных ограничений. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения Украины.

За прошедшие сутки коронавирус в Украине выявили у 1592 человек – это новый антирекорд за весь период эпидемии в стране Фото: depositphotos.com

11 областей Украины по состоянию на 13 августа не соответствуют условиям ослабления карантина. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения страны.

Показатели зафиксированных случаев COVID-19 на 100 тыс. населения превышают допустимые 11% на Волыни, в Житомирской, Ивано-Франковской, Ровенской, Харьковской и Черновицкой областях.

Негативная динамика роста случаев COVID-19 (более 10%) наблюдается в Одесской, Ровенской, Сумской, Тернопольской и Черкасской областях.

Во Львовской области превышены допустимые (до 50%) нормы загруженности больниц. По этой же причине требованиям смягчения карантинных ограничений не соответствует и Киев.

Количество проведенных лабораторных тестов на COVID-19 (более 24 на 100 тыс. населения) соответствует нормам во всех областях Украины.

За прошедшие сутки коронавирусную инфекцию в Украине выявили у 1592 человек – это новый антирекорд за весь период эпидемии в стране. Общее количество случаев COVID-19 в Украине достигло 86 140, умерло 1992 пациента, выздоровело 46 216 человек.