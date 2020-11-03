Активисты собрались ехать с протестами домой к Тупицкому, тот сказал, что этот дом тещин, а теща – в Донецке

Представители "Автомайдана" и "Центра противодействия коррупции" запланировали акцию "Тупицкий, вали в Ростов" на 7 ноября. Желающих принять участие в акции призывают нести с собой шины и "зимние коктейли".

Активисты "Автомайдана" и Центра противодействия коррупции решили устроить автопробег к имению, где живет председатель Конституционного суда Александр Тупицкий.

Акцию "Тупицкий, вали в Ростов" запланировали на 7 ноября. Ее анонс размещен на странице в Facebook.

Желающих принять участие в акции призывают нести с собой шины и "зимние коктейли".

Один из лидеров "Автомайдана" Сергей Хаджинов заявил: "Мы долго терпели, верили в реформы, в "их" здравый смысл и в "их" инстинкт самосохранения. Все эти годы мы сдерживали радикально настроенных побратимов. Объясняли, что надо, чтобы как в Европе, а не как в Южном Судане. Чтобы легальный суд, а не суд Линча. Чтобы закон о люстрации, а не мусорный контейнер".

Он напомнил, что за шесть лет в Украине были созданы антикоррупционные органы, однако Конституционный Суд Украины, по мнению Хаджинова, решил эту ситуацию изменить.

"Это значит, что правил больше нет. Закона больше нет. Теперь на наших акциях можно все. Если в субботу невідомий патріот подожжет хату Тупицкого, я от нее прикурю и запощу селфач. Теперь каждый делает, что считает нужным. Южный Судан, так Южный Судан. Приглашаем абсолютно всех. Но без символики. Только флаги Украины", – добавил лидер движения.

Сегодня на брифинге Тупицкий заявил, что активисты Автомайдана поедут с акцией протеста не к нему, а в Васильков Киевской области к его теще Ларисе Колпаченко, которая сейчас "вынужденно находится в Донецке".

По его словам, женщина продала свою квартиру в Донецке и купила дома в Василькове, а он якобы купил там семь соток земли для строительства спортивного зала.

"Так я хочу спросить "Автомайдан" – к кому они едут и кого они хотят вывезти в Ростов? Возможно, они поедут не ко мне, а к теще, которая сейчас пока что вынужденно находится на территории Донецка? И с ней там поговорят – кто и как покупал. Так как "Схемы" полетели в Крым, "Автомайдан" пусть поедет в Донецк. Завтра они соберут все имущество родственников и навесят, что все это мое имущество, послезавтра меня обвинят в сепаратизме. Все это травля", – добавил Тупицкий.

По данным программы "Схемы", Тупицкий в 2018 году стал владельцем земельного участка в Кореизе в аннексированном Крыму, оформив договор купли-продажи по российскому законодательству. В своей декларации о доходах он эту информацию не отразил.

30 октября 2020 года Тупицкий заявил, что не знает, как внести в электронную декларацию информацию о покупке участка в оккупированном Россией Крыму.

В Центре противодействия коррупции сообщили, что теща Тупицкого владеет четырьмя земельными участками с домом под Киевом.

27 октября 2020 года Конституционный Суд отменил часть положений антикоррупционных законов и указал, что установление уголовной ответственности за декларирование заведомо недостоверных данных, а также умышленную неподачу деклараций является чрезмерным наказанием за совершение таких правонарушений.

В "Большой семерке" и Евросоюзе выразили обеспокоенность этим решением. Посол Украины при ЕС Николай Точицкий в письме к вице-премьер-министру Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольге Стефанишиной сообщил, что решение КСУ может стать причиной приостановки безвизового режима с Евросоюзом.

В тот же день президент Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде законопроект, которым предлагается признать неправомерным решение КСУ, лишить полномочий весь состав суда и назначить новый, а также обеспечить непрерывность действия антикоррупционного законодательства. Тупицкий заявил, что этот проект закона имеет признаки конституционного переворота и противоречит двум статьям Конституции Украины.

Представители Совета Европы 31 октября раскритиковали законопроект Зеленского. В ответ НАПК заявило, что Конституционный Суд по крайней мере дважды нарушил Конституцию Украины.

2 ноября на встрече с парламентской фракцией "Слуга народа" президент призвал поддержать увольнение судей КСУ.