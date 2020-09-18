Анатолий Анатолич: Я зарабатываю от 200–300 тыс. грн в месяц

Анатолий Анатолич: Cейчас корпоративы вернулись, но их, конечно, меньше, чем раньше Фото: Анатолій Анатоліч / Facebook

Телеведущий, лицо телеканала "Украина", шоумен и блогер Анатолий Анатолич в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман рассказал, что зарабатывает от 200–300 тыс. грн в месяц.

"[Зарабатываю] так скажем, от 200, 300 [тысяч] и выше. В этом районе. У меня есть зарплата на телеканале "Украина". Она "белая". Но, по-моему, я не имею права ее называть по трудовому договору. Она достаточно большая и полностью прозрачная. Никаких конвертов. Кстати, на "Прямому" у меня была зарплата тоже без конверта. Я не получал ни копейки налом. Все было только официально, через ведомость. Я зарабатываю с корпоративов, с рекламы в Instagram и с рекламы в "Зе Интервьюер". Вот три основных аспекта. Корпоративы – несомненно, это классная прибыль. Cейчас корпоративы вернулись, но их, конечно, меньше, чем раньше. В моем случае. Может, у кого-то их не меньше стало после возвращения. Все индивидуально", – отметил телеведущий.

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Настоящее имя Анатолия Анатолича – Анатолий Анатольевич Яцечко. Родился в 1984 году в Кривом Роге Днепропетровской области. Окончил учетно-экономический факультет Криворожского экономического института. В студенческие годы играл в КВН, был капитаном сборной команды Кривого Рога. Во время учебы работал на местной радиостанции, вел корпоративы.

В 2006 году переехал в Киев. Вначале работал ведущим на радиостанции "Хит FM", затем перешел на телевидение. В разные годы сотрудничал с телеканалами M1, "1+1", "Прямий".

Сейчас работает ведущим утреннего шоу на телеканале "Украина". Кроме того, продолжает вести различные мероприятия и развивает собственный YouTube-канал "Зе Интервьюер", где выкладывает интервью с известными людьми.

Анатолий Анатолич женат, его супруга – собственница PR-компании Yula Юлия Бойко. У пары двое дочерей – Алиса (2011) и Лолита (2013).

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