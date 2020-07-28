ГОРДОН
 
 
ОБЩЕСТВО ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Боевики нарушили перемирие на Донбассе, МИД Украины договорился о консультациях с Ираном. Главное за день

"ГОРДОН" представляет обзор основных событий понедельника, 27 июля.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Ночной обстрел со стороны российских боевиков не представлял опасности для украинских военнослужащих, заявили в штабе ООС
Ночной обстрел со стороны российских боевиков не представлял опасности для украинских военнослужащих, заявили в штабе ООС
Фото: Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation / Facebook

Перемирие на Донбассе

В ночь на 27 июля, менее чем через час после вступления в силу режима полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе российские наемники обстреляли позиции 36-й отдельной бригады морской пехоты Военно-морских сил ВСУ из стрелкового оружия, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Ночной обстрел со стороны российских боевиков не представлял опасности для украинских военнослужащих, заявили в штабе ООС.

Крушение самолета МАУ в Иране

Консультации с представителями Ирана по поводу выплаты компенсаций семьям жертв авиакатастрофы рейса "Международных авиалиний Украины" пройдут в Киеве 29–30 июля, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Суммы компенсаций он не назвал, они будут определены во время переговоров.

Луческу в "Динамо"

27 июля румынская Gazeta Sporturilor опубликовала заявление румынского тренера Мирча Луческу об отказе работать в "Динамо". "Я не могу работать в атмосфере враждебности, особенно со стороны группы ультрас, чья поддержка так нужна команде", – объяснил тренер.

Позже журналист Игорь Цыганок сообщил: президент киевского клуба Игорь Суркис подтвердил, что Луческу остается в "Динамо".

Микитася оставили под стражей

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда оставила под стражей подозреваемого в завладении имуществом Нацгвардии экс-депутата и бывшего президента "Укрбуду" Максима Микитася.

Вакцина от коронавируса

Американская биотехнологическая компания Moderna 27 июля приступила к финальной, третьей, фазе испытаний потенциальной вакцины от коронавирусной инфекции. Ожидается, что в исследованиях примут участие около 30 тыс. добровольцев.

В Луганской области погиб шахтер

На шахте "Новодружеская" в Луганской области погиб горняк Константин Прохорцев. Предварительная причина инцидента – обвал породы в шахте. У погибшего осталось двое детей 16 и 11 лет.

Смерть сотрудников водоканала

Четверо сотрудников "Харьковводоканала" отравились аммиаком, они были без средств индивидуальной защиты. На территории иловых полей городских очистных сооружений один из сотрудников потерял сознание и упал в колодец. Ему пыталась помочь трое других – двое мужчин и женщина.

Полтавского угонщика не поймали

Поиски Романа Скрипника, который 23 июля угнал автомобиль и взял в заложники полицейского в Полтавской области, продолжаются. В полиции заявили, что злоумышленник вооружен, поэтому его поиски ведут "крайне аккуратно", чтобы не подвергать опасности жизни правоохранителей.

Теги: Киев, Украина, Иран, Луганская область, Динамо Киев, Игорь Суркис, Донбасс, шахтеры, Мирча Луческу, перемирие, Дмитрий Кулеба, ВСУ, обстрелы, Максим Микитась, Владимир Кравченко, крушение самолета МАУ в Иране, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, ООС, вакцина
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Тарабарова показала, как отпраздновала 30-летие
Тарабарова показала, как отпраздновала 30-летие
66-летний Белуши показал, как ухаживает за кожей с помощью глины
66-летний Белуши показал, как ухаживает за кожей с помощью глины
"Домашний, простой. Как будто у меня на кухне сидит". В сети обсуждают новое видео 71-летнего Леонтьева
"Домашний, простой. Как будто у меня на кухне сидит". В сети обсуждают новое видео 71-летнего Леонтьева
"Как расцвела Ксюша", "Как много говорят глаза". Богомолов показал поцелуй с Собчак на свадьбе у летописца Путина
"Как расцвела Ксюша", "Как много говорят глаза". Богомолов показал поцелуй с Собчак на свадьбе у летописца Путина
Парасюк позировал с охапкой роз в ожидании родных
Парасюк позировал с охапкой роз в ожидании родных
  "Переписка нас сблизила". Седокова рассказала, как познакомилась со своим женихом
  "Переписка нас сблизила". Седокова рассказала, как познакомилась со своим женихом
Племянница принцессы Дианы выходит замуж за агента по недвижимости
Племянница принцессы Дианы выходит замуж за агента по недвижимости
"Ты создана для этого". Асмус показала оргазм после развода
"Ты создана для этого". Асмус показала оргазм после развода
"Фигурка – просто класс!" Полякова озвучила свой вес и длину ног
"Фигурка – просто класс!" Полякова озвучила свой вес и длину ног
Жена Dzidzio попросила мужа привезти херсонские арбузы
Жена Dzidzio попросила мужа привезти херсонские арбузы
  Экс-жена Узелкова Боржемская: Если бы я не была с ним рядом, он бы не стал чемпионом
  Экс-жена Узелкова Боржемская: Если бы я не была с ним рядом, он бы не стал чемпионом
Предварительное слушание по делу Ефремова не состоялось
Предварительное слушание по делу Ефремова не состоялось
"Неудержимая Булитко и бестия Каминская". Участник "Танцев со звездами" Дикусар сравнил экс-партнершу с нынешней
"Неудержимая Булитко и бестия Каминская". Участник "Танцев со звездами" Дикусар сравнил экс-партнершу с нынешней
"Было интересно попробовать вести программу на украинском языке". Тодоренко нашла в Украине работу на радио
"Было интересно попробовать вести программу на украинском языке". Тодоренко нашла в Украине работу на радио
"Буду "раздавать" на паркете". alyona alyona стала девятой участницей "Танцев со звездами"
"Буду "раздавать" на паркете". alyona alyona стала девятой участницей "Танцев со звездами"
  Наталья Сумская, сыгравшая мать Голобородько в "Слуге народа", рассказала о работе с Зеленским
  Наталья Сумская, сыгравшая мать Голобородько в "Слуге народа", рассказала о работе с Зеленским
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Давай, мам, качай". Муж Пугачевой показал, как певица играет со своими детьми
"Давай, мам, качай". Муж Пугачевой показал, как певица играет со своими детьми
"Диких должно быть много". Соцсети поздравляют Ребрик с третьей беременностью
"Диких должно быть много". Соцсети поздравляют Ребрик с третьей беременностью
"Скоро мама", "Животик уже видно". Богомолов показал, как сейчас выглядит Собчак
"Скоро мама", "Животик уже видно". Богомолов показал, как сейчас выглядит Собчак
"Нет сил. Все кричат. Всех надо помыть, приготовить завтрак". Джамала рассказала, как проходит ее отдых в Турции
"Нет сил. Все кричат. Всех надо помыть, приготовить завтрак". Джамала рассказала, как проходит ее отдых в Турции
"Кто тут совсем дурак набитый? Неужто все это наймиты?" Шнуров написал стихотворение о многолюдных протестах в Хабаровске
"Кто тут совсем дурак набитый? Неужто все это наймиты?" Шнуров написал стихотворение о многолюдных протестах в Хабаровске
  "Я его боюсь". Боржемская рассказала о причинах развода с Узелковым
"Я его боюсь". Боржемская рассказала о причинах развода с Узелковым
  Наталья Сумская, сыгравшая мать Голобородько в "Слуге народа", рассказала о работе с Зеленским
Наталья Сумская, сыгравшая мать Голобородько в "Слуге народа", рассказала о работе с Зеленским
"Горжусь семьей". Сын Ротару рассказал, чем занимается брат певицы
"Горжусь семьей". Сын Ротару рассказал, чем занимается брат певицы
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS