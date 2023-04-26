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Дело Гандзюк. Исполнитель заявил, что выполнил бы "заказ" и без денег, из уважения к заказчику

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Один из участников покушения отсидел три года и отправился на фронт
Один из участников покушения отсидел три года и отправился на фронт
Фото: watchersdotmedia.medium.com

Осужденный исполнитель покушения на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк Никита Грабчук заявил, что напал бы на нее даже без денежного вознаграждения. Об этом 24 апреля сообщило издание Watchers Media.

По его данным, 21 апреля Днепровский райсуд Киева допросил Грабчука в качестве свидетеля. Как выяснилось на заседании, приговоренный летом 2019 года к шести годам заключения, он вышел на свободу 3 марта, выразив желание участвовать в обороне Украины.

В организации нападения сейчас обвиняют бывшего председателя Херсонского областного совета Владислава Мангера и его помощника Алексея Левина. Суд допрашивал Грабчука по настоянию стороны защиты.

Он сообщил, что совершил нападение от руководителя группы нападавших Сергея Торбина, который был его командиром во время службы в АТО. Там они подружились, и Торбин пользовался уважением.

Грабчук заявил суду, что Торбин предложил "проучить" активистку за якобы пророссийские взгляды, за выполнение задания обещал заплатить $5 тыс. Никто из входивших в группу исполнителей молодых людей до этого не интересовался жизнью или взглядами Гандзюк.

По словам Грабчука, они поверили на слово Торбину, поскольку тот "пользовался авторитетом" у банды. Он платил за аренду дома, в котором проживал Грабчук с подельниками, и давал им деньги на еду.

"Да, даже если бы денежного обеспечения не было, я бы сделал это. Я не знаю, почему я в то время так думал", – цитирует его Watchers Media.

Вместе с тем по состоянию на 2023 год Грабчук, как он сам рассказал, дружеских отношений с Торбиным не поддерживает, потому что "был потерян авторитет".

"Это, наверное, самая страшная ошибка [нападение на Гандзюк] в моей жизни, о которой я больше всего жалею", – заявил свидетель.

Контекст:

31 июля 2018 года Гандзюк облили серной кислотой возле подъезда ее дома в Херсоне. Она получила химические ожоги более 30% тела, кислота попала на спину, голову, руку, а также в глаз. 4 ноября 2018 года активистка умерла.

В начале июня 2019 года пятерым исполнителям преступления после сделки со следствием вынесли обвинительные приговоры. Их осудили на срок от трех до шести с половиной лет лишения свободы. По информации активистов, осужденного Виктора Горбунова выпустили по условно-досрочному освобождению летом 2021 года.

Следствие считает бывшего главу Херсонского облсовета Мангера заказчиком, а Левина – организатором преступления. Им выдвинуты подозрения по ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса Украины (организация совершения по предварительному сговору группой лиц умышленного тяжкого телесного повреждения способом, носящим характер особого мучения, что повлекло смерть потерпевшего). Активисты уверены, что в число заказчиков входят и другие люди.

В конце июля 2020 года Офис генпрокурора направил в суд обвинительный акт в отношении Мангера и Левина. 28 августа в Днепровском районном суде Киева началось рассмотрение дела. Прокурор запросил для обвиняемых по 12 лет тюрьмы.

Во время досудебного расследования Левин отказывался сотрудничать со следствием.

Мангер заявлял о своей невиновности. По словам чиновника, он не был знаком с Гандзюк. Другой фигурант дела – Игорь Павловский – 1 октября заявил на судебном заседании, что Мангер является заказчиком убийства активистки.

Левин перед началом суда в Киеве 5 августа 2021 года сказал журналистам, что подвергается давлению и пыткам и от него пытаются добиться обвинительных показаний против Мангера.

В рамках расследования гибели Гандзюк и связанных с этим преступлений объявлено 18 подозрений, сообщила 4 ноября генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова.

Теги: убийство, следствие, Екатерина Гандзюк, Сергей Торбин, Никита Грабчук, Владислав Мангер
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