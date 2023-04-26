Дело Гандзюк. Исполнитель заявил, что выполнил бы "заказ" и без денег, из уважения к заказчику

По его данным, 21 апреля Днепровский райсуд Киева допросил Грабчука в качестве свидетеля. Как выяснилось на заседании, приговоренный летом 2019 года к шести годам заключения, он вышел на свободу 3 марта, выразив желание участвовать в обороне Украины.
В организации нападения сейчас обвиняют бывшего председателя Херсонского областного совета Владислава Мангера и его помощника Алексея Левина. Суд допрашивал Грабчука по настоянию стороны защиты.
Он сообщил, что совершил нападение от руководителя группы нападавших Сергея Торбина, который был его командиром во время службы в АТО. Там они подружились, и Торбин пользовался уважением.
Грабчук заявил суду, что Торбин предложил "проучить" активистку за якобы пророссийские взгляды, за выполнение задания обещал заплатить $5 тыс. Никто из входивших в группу исполнителей молодых людей до этого не интересовался жизнью или взглядами Гандзюк.
По словам Грабчука, они поверили на слово Торбину, поскольку тот "пользовался авторитетом" у банды. Он платил за аренду дома, в котором проживал Грабчук с подельниками, и давал им деньги на еду.
"Да, даже если бы денежного обеспечения не было, я бы сделал это. Я не знаю, почему я в то время так думал", – цитирует его Watchers Media.
Вместе с тем по состоянию на 2023 год Грабчук, как он сам рассказал, дружеских отношений с Торбиным не поддерживает, потому что "был потерян авторитет".
"Это, наверное, самая страшная ошибка [нападение на Гандзюк] в моей жизни, о которой я больше всего жалею", – заявил свидетель.
31 июля 2018 года Гандзюк облили серной кислотой возле подъезда ее дома в Херсоне. Она получила химические ожоги более 30% тела, кислота попала на спину, голову, руку, а также в глаз. 4 ноября 2018 года активистка умерла.
В начале июня 2019 года пятерым исполнителям преступления после сделки со следствием вынесли обвинительные приговоры. Их осудили на срок от трех до шести с половиной лет лишения свободы. По информации активистов, осужденного Виктора Горбунова выпустили по условно-досрочному освобождению летом 2021 года.
Следствие считает бывшего главу Херсонского облсовета Мангера заказчиком, а Левина – организатором преступления. Им выдвинуты подозрения по ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса Украины (организация совершения по предварительному сговору группой лиц умышленного тяжкого телесного повреждения способом, носящим характер особого мучения, что повлекло смерть потерпевшего). Активисты уверены, что в число заказчиков входят и другие люди.
В конце июля 2020 года Офис генпрокурора направил в суд обвинительный акт в отношении Мангера и Левина. 28 августа в Днепровском районном суде Киева началось рассмотрение дела. Прокурор запросил для обвиняемых по 12 лет тюрьмы.
Во время досудебного расследования Левин отказывался сотрудничать со следствием.
Мангер заявлял о своей невиновности. По словам чиновника, он не был знаком с Гандзюк. Другой фигурант дела – Игорь Павловский – 1 октября заявил на судебном заседании, что Мангер является заказчиком убийства активистки.
Левин перед началом суда в Киеве 5 августа 2021 года сказал журналистам, что подвергается давлению и пыткам и от него пытаются добиться обвинительных показаний против Мангера.
В рамках расследования гибели Гандзюк и связанных с этим преступлений объявлено 18 подозрений, сообщила 4 ноября генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова.