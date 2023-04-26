Дело Гандзюк. Исполнитель заявил, что выполнил бы "заказ" и без денег, из уважения к заказчику

Один из участников покушения отсидел три года и отправился на фронт Фото: watchersdotmedia.medium.com

По его данным, 21 апреля Днепровский райсуд Киева допросил Грабчука в качестве свидетеля. Как выяснилось на заседании, приговоренный летом 2019 года к шести годам заключения, он вышел на свободу 3 марта, выразив желание участвовать в обороне Украины.

В организации нападения сейчас обвиняют бывшего председателя Херсонского областного совета Владислава Мангера и его помощника Алексея Левина. Суд допрашивал Грабчука по настоянию стороны защиты.

Он сообщил, что совершил нападение от руководителя группы нападавших Сергея Торбина, который был его командиром во время службы в АТО. Там они подружились, и Торбин пользовался уважением.

Грабчук заявил суду, что Торбин предложил "проучить" активистку за якобы пророссийские взгляды, за выполнение задания обещал заплатить $5 тыс. Никто из входивших в группу исполнителей молодых людей до этого не интересовался жизнью или взглядами Гандзюк.

По словам Грабчука, они поверили на слово Торбину, поскольку тот "пользовался авторитетом" у банды. Он платил за аренду дома, в котором проживал Грабчук с подельниками, и давал им деньги на еду.

"Да, даже если бы денежного обеспечения не было, я бы сделал это. Я не знаю, почему я в то время так думал", – цитирует его Watchers Media.

Вместе с тем по состоянию на 2023 год Грабчук, как он сам рассказал, дружеских отношений с Торбиным не поддерживает, потому что "был потерян авторитет".

"Это, наверное, самая страшная ошибка [нападение на Гандзюк] в моей жизни, о которой я больше всего жалею", – заявил свидетель.