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Фонд Рината Ахметова и "Метинвест" передали медикам Запорожья 11 аппаратов ИВЛ

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"Запорожсталь" с апреля бесплатно снабжает больницы города медицинским кислородом, комбинат направил уже на эти цели более 1900 тонн жидкого кислорода
"Запорожсталь" с апреля бесплатно снабжает больницы города медицинским кислородом, комбинат направил уже на эти цели более 1900 тонн жидкого кислорода
Фото: Александр Мироненко / Facebook

Больницы Запорожья также получили в первую волну коронавируса от "Запорожстали", входящей в группу "Метинвест", защитные костюмы, тест-системы и аппараты ИВЛ. Об этом на своей странице в Facebook написал руководитель комбината Александр Мироненко.

Фонд Рината Ахметова и комбинат "Запорожсталь" 28 октября передали медицинским учреждениям Запорожья 11 современных аппаратов искусственной вентиляции легких, сообщил он.

"Мы в постоянном контакте с медиками, поэтому понимаем потребности медучреждений и оказываем максимальную помощь отважным врачам. Очень надеюсь, что нашим талантливым и отважным медикам удастся спасти больше жизней. И мы сможем преодолеть COVID-19 вместе. Сделать свой вклад в победу над пандемией может не только крупный бизнес, но и каждый из нас – достаточно вакцинироваться и придерживаться рекомендаций врачей", – написал Мироненко.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=421069866037203&id=100044025791787

Контекст:

"Запорожсталь" с апреля бесплатно снабжает больницы города медицинским кислородом, комбинат направил уже на эти цели более 1900 тонн жидкого кислорода. 

Для пациентов с коронавирусной инфекцией в Черниговской и Херсонской областях группа "Метинвест" будет также бесплатно поставлять кислород. Перед этим в пресс-службе группы сообщали, что поставят 300 тонн кислорода медучреждениям Харькова и Киева.

Украину ожидают две недели очень сложной ситуации, связанной с COVID-19, страна только входит в пик третьей волны эпидемии, заявил секретарь СНБО Алексей Данилов 25 октября.

Всего в Украине 35 предприятий, производящих кислород, из них 23 медицинских и 12 технических.

Глава Минздрава Виктор Ляшко сообщил 22 октября, что в Украине два завода по производству медицинского кислорода приостановили работу на 10–15 дней из-за плановых регламентных работ, еще у одного производителя в Западной Украине возникли технические неисправности. Министр заверил, что все пациенты обеспечены кислородной терапией в больницах, и в тот же день сообщил, что завод по производству медицинского кислорода на западе Украины, который останавливался из-за технической неисправности, возобновил работу.

По словам Ляшко, по просьбе Минздрава все производители "увеличили масштабы и наполнили резервы", но ежедневное потребление кислорода на одного пациента и количество людей, которые попадают в больницу и нуждаются в кислородной терапии, тоже увеличились.

Теги: Запорожье, эпидемия, Метинвест, Фонд Рината Ахметова, медики, больницы, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус, ИВЛ
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