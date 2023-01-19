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ОБЩЕСТВО

Фонд Рината Ахметова направил в Николаевскую область очередную партию помощи

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Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов Спасение жизней"
Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней"
Фото: akhmetovfoundation.org

Бригады мобильной выдачи Фонда Рината Ахметова доставили в деоккупированную часть Николаевской области очередной груз с гуманитарной помощью. Почти 5,5 тыс. продуктовых наборов от Фонда получат жители недавно освобожденной Снигиревской общины, сообщили 19 января в пресс-службе организации.

"В каждом из наборов содержится питательная и сытная пища с длительным сроком хранения. В целом Фонд Рината Ахметова уже передал Николаевской области более 30 тыс. продуктовых наборов. Всего с 24 февраля 2022 года для жителей Украины будет передано 800 тыс. наборов с продуктами питания от Фонда", – сказано в сообщении.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней". С 2014 года помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов СКМ и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.

Контекст:

Российская армия атаковала Николаев и область с первого дня полномасштабного нападения – с 24 февраля. В начале вторжения ожесточенные бои шли за Николаевский международный аэропорт и аэродром Кульбакино на окраине города.

16 марта Ким сообщил, что в области украинские военные "отодвинули линию фронта". С мая регион подвергается обстрелам и ракетным ударам почти ежедневно. Оккупанты с начала войны не обстреливали Николаев только 44 дня, сообщили в мэрии 4 ноября.

В конце августа ВСУ начали наступательные действия, в том числе на юге. К первой половине ноября Вооруженные силы Украины освободили от российских оккупантов почти всю Николаевскую область, исключение – Кинбурнская коса.

Теги: Николаев, СКМ, продукты, помощь, Николаевская область, Фонд Рината Ахметова, война России против Украины, Снигиревка
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