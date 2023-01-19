Фонд Рината Ахметова направил в Николаевскую область очередную партию помощи

"В каждом из наборов содержится питательная и сытная пища с длительным сроком хранения. В целом Фонд Рината Ахметова уже передал Николаевской области более 30 тыс. продуктовых наборов. Всего с 24 февраля 2022 года для жителей Украины будет передано 800 тыс. наборов с продуктами питания от Фонда", – сказано в сообщении.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней". С 2014 года помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов СКМ и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.