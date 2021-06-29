Главный санврач рассказал, когда в Украине смогут самостоятельно выявлять новые штаммы COVID-19

"Сейчас это больной вопрос. Мы до сих пор используем потенциал ВОЗ, есть договоренность с национальными референс-лабораториями, сотрудничающими с бюро ВОЗ, то есть они безвозмездно секвенируют нам определенное количество штаммов. Обычно это 200–300 штаммов в месяц", – сказал он.
По словам Кузина, секвенируют не все случаи подряд, а образцы пациентов с тяжелым течением болезни, пациентов с опытом путешествий и тому подобное.
"Скорее всего, такая практика сотрудничества с ВОЗ будет продолжаться до конца лета минимум. Сейчас уже состоялись тендерные процедуры по закупке секвенатора для Центра общественного здоровья, в течение месяца он будет доставлен вместе с набором реагентов. Надеемся, что с конца лета сможем работать собственными силами. Также к этому сотрудничеству привлекаются центры ветеринарного профиля, Национальной академии наук, поскольку у них уже есть секвенаторы, и некоторые частные структуры, так как они помогают стране, особенно когда образцы надо просеквенировать быстро", – сказал главный санврач.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
В январе 2021 года глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации, нардеп от "Слуги народа" Михаил Радуцкий сообщал, что в Украине появится лаборатория, которая сможет выявлять штаммы SARS-CoV-2.
Бывший министр здравоохранения Максим Степанов говорил, что соответствующая лаборатория есть, но требует модернизации, поэтому украинские образцы отправляют на проверку в Лондон и Берлин. В марте Степанов говорил, что нужное оборудование уже заказали.
В Украине были подтверждены штаммы "Альфа", "Бета" и "Дельта".