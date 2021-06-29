ГОРДОН
 
 
ОБЩЕСТВО

Главный санврач рассказал, когда в Украине смогут самостоятельно выявлять новые штаммы COVID-19

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Пока для выявления новых штаммов коронавируса Украина использует потенциал ВОЗ
Пока для выявления новых штаммов коронавируса Украина использует потенциал ВОЗ
Фото: depositphotos.com

В Украине пока не могут самостоятельно выявлять новые штаммы коронавируса, это продлится минимум до конца лета 2021 года. Об этом сообщил замминистра здравоохранения, главный санврач Украины Игорь Кузин в интервью LIGA.net, которое вышло 29 июня.

"Сейчас это больной вопрос. Мы до сих пор используем потенциал ВОЗ, есть договоренность с национальными референс-лабораториями, сотрудничающими с бюро ВОЗ, то есть они безвозмездно секвенируют нам определенное количество штаммов. Обычно это 200–300 штаммов в месяц", – сказал он.

По словам Кузина, секвенируют не все случаи подряд, а образцы пациентов с тяжелым течением болезни, пациентов с опытом путешествий и тому подобное.

"Скорее всего, такая практика сотрудничества с ВОЗ будет продолжаться до конца лета минимум. Сейчас уже состоялись тендерные процедуры по закупке секвенатора для Центра общественного здоровья, в течение месяца он будет доставлен вместе с набором реагентов. Надеемся, что с конца лета сможем работать собственными силами. Также к этому сотрудничеству привлекаются центры ветеринарного профиля, Национальной академии наук, поскольку у них уже есть секвенаторы, и некоторые частные структуры, так как они помогают стране, особенно когда образцы надо просеквенировать быстро", – сказал главный санврач.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией

В январе 2021 года глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации, нардеп от "Слуги народа" Михаил Радуцкий сообщал, что в Украине появится лаборатория, которая сможет выявлять штаммы SARS-CoV-2.

Бывший министр здравоохранения Максим Степанов говорил, что соответствующая лаборатория есть, но требует модернизации, поэтому украинские образцы отправляют на проверку в Лондон и Берлин. В марте Степанов говорил, что нужное оборудование уже заказали.

В Украине были подтверждены штаммы "Альфа", "Бета" и "Дельта".

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус, штамм
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Горько!" Дядя Жора женился второй раз на одной и той же женщине
"Горько!" Дядя Жора женился второй раз на одной и той же женщине
"Боже мой, какой секс". "Дерзкая". Седокова снялась в откровенном наряде с тигровым принтом
"Боже мой, какой секс". "Дерзкая". Седокова снялась в откровенном наряде с тигровым принтом
"Фешн из май профешн". Спустя три месяца после родов Приходько показала свою фигуру в купальнике
"Фешн из май профешн". Спустя три месяца после родов Приходько показала свою фигуру в купальнике
Степаненко продолжает судиться с Петросяном из-за имущества
Степаненко продолжает судиться с Петросяном из-за имущества
"С ногами явный перебор", "Ужас". Подписчики обвинили Рудковскую в злоупотреблении фильтрами
"С ногами явный перебор", "Ужас". Подписчики обвинили Рудковскую в злоупотреблении фильтрами
"Другие интересы. Жаль, не совпадают с семейными". Поклонники Наташи Королевой обеспокоены отсутствием Тарзана на ее дачных снимках
"Другие интересы. Жаль, не совпадают с семейными". Поклонники Наташи Королевой обеспокоены отсутствием Тарзана на ее дачных снимках
  "Папа бил ремнем так, что изо рта кровь шла". Успенская рассказала, как в 16 лет забеременела от женатого мужчины
  "Папа бил ремнем так, что изо рта кровь шла". Успенская рассказала, как в 16 лет забеременела от женатого мужчины
Павел Зибров носил на руках Jerry Heil и пел ей "Мечты сбываются". Видео
Павел Зибров носил на руках Jerry Heil и пел ей "Мечты сбываются". Видео
"Мы решили съехаться". alyona alyona показала ноги бойфренда с зеленым педикюром и рассказала, какие они с ним разные
"Мы решили съехаться". alyona alyona показала ноги бойфренда с зеленым педикюром и рассказала, какие они с ним разные
"Вау", "Королева", "Красота". 73-летняя мать Илона Маска взорвала сеть своим фото в леопардовом купальнике
"Вау", "Королева", "Красота". 73-летняя мать Илона Маска взорвала сеть своим фото в леопардовом купальнике
"Если честно, заработанных денег не вижу". Актер "Дизель Шоу" Бережок рассказал, сколько ежемесячно тратит на семью
"Если честно, заработанных денег не вижу". Актер "Дизель Шоу" Бережок рассказал, сколько ежемесячно тратит на семью
"Это историческая победа". Автор решающего гола сборной Украины Артем Довбик поблагодарил болельщиков
"Это историческая победа". Автор решающего гола сборной Украины Артем Довбик поблагодарил болельщиков
"Остался отдохнуть в Костроме". В России скончался 32-летний актер, которого госпитализировали с приступом панкреатита
"Остался отдохнуть в Костроме". В России скончался 32-летний актер, которого госпитализировали с приступом панкреатита
Анастасия Приходько показала снимки своих троих детей и пожаловалась на мужа, не умеющего фотографировать
Анастасия Приходько показала снимки своих троих детей и пожаловалась на мужа, не умеющего фотографировать
"Самой не надоело пыль пилоткой собирать?", "Уже бы мостик сделала". Волочкова в гостях у друзей села на шпагат
"Самой не надоело пыль пилоткой собирать?", "Уже бы мостик сделала". Волочкова в гостях у друзей села на шпагат
"Это низко, Леша". Ефросинина обиделась на унизившего ее публично Дурнева
"Это низко, Леша". Ефросинина обиделась на унизившего ее публично Дурнева
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Имейте меня во все дыры", "Киски". Maruv надела трусы с продольной молнией между ног
"Имейте меня во все дыры", "Киски". Maruv надела трусы с продольной молнией между ног
"Самая красивая и сладкая женщина в мире". 54-летняя Хайек взорвала сеть эффектной фотосессией
"Самая красивая и сладкая женщина в мире". 54-летняя Хайек взорвала сеть эффектной фотосессией
"Настя похорошела, точно будет дочка". Каменских снялась без бюстгальтера
"Настя похорошела, точно будет дочка". Каменских снялась без бюстгальтера
"Сексуальная!", "Мужики оценят, женщины обматерят". Полякова снялась в бикини в очень откровенных позах
"Сексуальная!", "Мужики оценят, женщины обматерят". Полякова снялась в бикини в очень откровенных позах
"Плохая сука в боевой готовности". 62-летняя Мадонна показала полностью голую грудь
"Плохая сука в боевой готовности". 62-летняя Мадонна показала полностью голую грудь
"Тело прекрасно", "Эталон красоты". Дорофеева снялась в необычном купальнике
"Тело прекрасно", "Эталон красоты". Дорофеева снялась в необычном купальнике
"Что творит!", "Дошла до ручки". Тина Кароль снялась полностью голой
"Что творит!", "Дошла до ручки". Тина Кароль снялась полностью голой
"Быть женщиной". Жена Остапчука показала свое прозрачное нижнее белье. Он отреагировал
"Быть женщиной". Жена Остапчука показала свое прозрачное нижнее белье. Он отреагировал
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS