Как нужно себя вести на блокпостах. Памятка от Минобороны Украины

Для выявления и нейтрализации оккупантов по всей стране украинские военные устанавливают блокпосты Фото: depositphotos.com

"Для выявления и нейтрализации российских диверсантов, а также усложнения передвижений российских оккупационных войск по всей стране устанавливаются блокпосты. Это необходимая мера безопасности, которая спасет многие жизни. Чтобы избежать недоразумений при прохождении процедур контроля, призываю соблюдать несколько несложных правил", – отметил Резников.

В целях безопасности при прохождении блокпоста рекомендуется:

снизить скорость автомобиля;

заблаговременно приготовить документы для проверки;

выключить фары;

включить аварийный свет;

не вести видеосъемку;

без разрешения военных не выходить из автомобиля;

четко отвечать на вопросы военных;

быть готовым по требованию открыть багажник и осмотреть салон автомобиля;

после осмотра и разрешения продолжить движение не набирать скорость резко.

В городе в отсутствие большого количества машин и людей на улицах советуют продолжать соблюдать правила дорожного движения и поведения в общественных местах.