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Кличко: Если заболеваемость коронавирусом продолжит повышаться, мы будем вынуждены вернуть карантинные ограничения

По словам мэра Киева Виталия Кличко, за последние пять дней уровень заболеваемости коронавирусом в столице составил 15 человек на 100 тыс. населения, что выше максимально допустимого уровня для снятия карантинных ограничений.

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Число госпитализированных в Киеве достигло максимума с начала эпидемии коронавируса, заявил Кличко
Число госпитализированных в Киеве достигло максимума с начала эпидемии коронавируса, заявил Кличко
Фото: Віталій Кличко / Facebook

Киев будет вынужден ужесточить карантин, если уровень заболеваемости в столице продолжит расти. Об этом на брифинге 10 июня заявил мэр Киева Виталий Кличко.

По его словам, за прошедшие сутки в столице диагноз COVID-19 подтвердили у 57 человек, 12 из них госпитализированы, остальные лечатся дома под присмотром врачей. "Один случай за минувшие сутки – летальный. Всего за период пандемии от коронавируса в Киеве умерло 80 человек. На сегодня в столице уже 3580 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", – отметил он.

По информации Кличко, в столичных больницах с диагнозом "коронавирусная инфекция" находятся 223 пациента, что является самым высоким показателей за весь период эпидемии.

Кличко добавил, что уровень заболеваемости коронавирусом в столице за последние пять дней составляет 15 человек на 100 тыс. населения. Он заявил, что если показатель достигнет 24 человек, в Киеве придется ужесточать карантин. 

https://www.facebook.com/Vitaliy.Klychko/videos/281498649565649/

Карантин в Украине из-за коронавирусной инфекции действует с 12 марта. Ограничительные меры трижды продлевали. С 11 мая в Украине началось смягчение карантина. 20 мая Кабмин продлил ограничения до 22 июня, но ввел так называемый адаптивный карантин: региональные власти получили право ослаблять карантинные меры при условии, что в регионе регистрируется не больше 12 новых случаев коронавируса на 100 тыс. населения, больницы заполнены не больше чем наполовину, а количество тестирований превышает 12 на 100 тыс. населения.

Киев входит в число регионов, которые не соответствуют минимальным требованиям для смягчения ограничительных мер.

По состоянию на утро 10 июня в Украине от COVID-19 скончалось 833 человека (за последние сутки 23), а вылечилось 12 769. Всего с начала эпидемии коронавирусную инфекцию подтвердили в 28 381 случае.

Теги: Киев, Виталий Кличко, Украина, эпидемия, карантин, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус, тестирование
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