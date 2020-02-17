Компания, управляющая элеватором в Каменском, заявила, что СБУ распространила о ней ложную информацию

Элеваторный комплекс "КИ.МОД" в Днепропетровской области работает легально, он введен в эксплуатацию и в наличии есть все подтверждающие это документы, заявила директор компании Наталия Кирсанова, комментируя сообщение СБУ о якобы разоблачении нелегального бизнеса.

Директор компании "КИ.МОД" из Каменского Днепропетровской области Наталия Кирсанова заявила, что Служба безопасности Украины распространила недостоверную информацию о предприятии, пишет УНИАН.

13 февраля СБУ на своем сайте опубликовала новость о якобы нелегальном элеваторе, который принимал продукцию без документов и отправлял ее на экспорт. Название компании в новости не указано, но владельцы и сотрудники элеватора опознали свое предприятие по фотографиям.

"На нашем предприятии действительно проводились обыски 11 февраля. Во время обыска никакой документации сотрудники СБУ не изымали, про бухгалтерские документы ни разу не спрашивали, даже теоретически они не могли найти документы якобы "черной бухгалтерии", о которой пишет сайт службы. В новости владельцы терминала обозначены как некая группа. Наше предприятие не принадлежит ни к какой группе, мы являемся законными собственниками, не занимаемся ни сбытом, ни экспортом продукции, как пишут в новости, а только сдаем в аренду площади порта. Невозможно построить элеватор без разрешительной документации", – сказано в заявлении.

Кирсанова подчеркнула, что элеваторный комплекс работает абсолютно легально, он введен в эксплуатацию и в наличии есть все подтверждающие это документы.

"Кстати, мощность нашего терминала не 5 тыс. тонн, как пишут, а значительно больше – 20 тыс. тонн. Всю продукцию на элеватор завозят клиенты предприятия, мы не ведем никаких операций с фермерами по закупке и экспорту. Все налоги мы уплатили государству, что отражено в финансовых документах предприятия. Во время обыска следствие даже не запросило нашу финансовую отчетность, на каких тогда основаниях утверждается, что мы ее не отображали? В новости упоминалось, что на предприятии якобы не соблюдаются санитарные нормы, что тоже не соответствует действительности", – сообщила она.

Руководительница отметила, что за последние полгода "КИ.МОД" неоднократно проверяли санитарные, экологические и другие инспекции, но значительных нарушений выявить не смогли.

"При погрузке качество продукции обязательно контролируется как сюрвейерами (независимыми экспертами качества продукции), так и представителями покупателей. Мы не имеем ни права, ни возможности отгружать некачественную продукцию. Отмечу, что 364-я статья (злоупотребление властью или служебными полномочиями. – "ГОРДОН"), ставшая основанием для проведения обыска, вообще не касается коммерческих структур, а только государственных организаций, с которыми у нас нет деловых отношений. Но именно ее используют для давления на нас – коммерческую структуру", – подчеркнула она.

Кирсанова добавила, что считает причиной предвзятого отношения к компании успешную работу терминала.

"Предприятие никого не интересовало шесть лет, но когда мы его запустили в работу, когда пошли серьезные объемы грузов, многим захотелось поучаствовать в этом бизнесе. Мы расцениваем действия силовиков как немотивированное давление на компанию, как препятствование деятельности ООО "КИ.МОД". Компания рискует потерять клиентов, которые опасаются ареста продукции. Пока руководство Украины заботится о приходе иностранных инвесторов, на местном уровне происходит ущемление прав национального инвестора, принуждение его к коррупционным отношениям. Компания "КИ.МОД" планирует продолжать деятельность в порту города Каменское и защищать свой бизнес, используя все правовые инструменты", – резюмировала директор.