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Нардеп Кравчук о рисках "карантина выходного дня": Учреждения культуры и так находятся на грани жизни и смерти

Заместитель главы парламентской фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук обратилась к правительству Украины с просьбой взвесить положительные и отрицательные моменты "карантина выходного дня".

Кравчук: Наш комитет делает все возможное для того, чтобы поддержать индустрию и сохранить ее жизнеспособность
Кравчук: Наш комитет делает все возможное для того, чтобы поддержать индустрию и сохранить ее жизнеспособность
Фото: Yevheniya Kravchuk / Facebook

Парламентский комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики обратился к премьер-министру Украины Денису Шмыгалю с  заявлением по поводу введения в стране "карантина выходного дня". Об этом 9 ноября в Facebook написала заместитель председателя фракции партии "Слуга народа" Евгения Кравчук.

"Сегодня узнали о том, что планируется ввести запрет на деятельность учреждений культуры (кино, театры, музеи) во время "карантина выходного дня". То, что учреждения культуры и так находятся на грани жизни и смерти, мы знаем уже не первый месяц. Наш комитет делает все возможное для того, чтобы поддержать индустрию и сохранить ее жизнеспособность, ведь пандемия не вечна. Запрет работать на выходных – это автоматически минус 50% выручки", – отметила нардеп.

По ее прогнозам, львиная доля заведений культуры закроется, чтобы не платить зарплаты и налоги.

"И это при том, что именно учреждения культуры являются наиболее дисциплинированными по выполнению всех санитарных требований: дистанция, температурный скрининг, маски, антисептики. Здесь пытаются сделать все, чтобы и посетитель был в безопасности, и заведение сохранилось вместе с работниками", – подчеркнула Кравчук.

https://www.facebook.com/yevheniya.khudzik/posts/10160386247332598

Она отметила, что под угрозой закрытия и заведения общественного питания.  

"Прошу Кабинет Министров Украины еще раз взвесить все "за" и "против" и все же стать на сторону добропорядочных предпринимателей, ведь любое принуждение и любое ограничение со стороны государства должно быть оправданным и пропорциональным. Также стоит подумать над применением компенсаторных механизмов, которые могли бы смягчить удар по предпринимателям",  – предложила народный депутат.

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов рассказывал: "карантин выходного дня" предусматривает, что с 00.00 субботы до 00.00 понедельника в стране будут работать исключительно продуктовые магазины, аптеки, транспорт, автозаправочные станции и ветеринарные аптеки. Рестораны, кафе или другие заведения общественного питания будут работать только навынос, подчеркнул он. Если "карантин выходного дня" введут, это даст возможность "остановить волну коронавирусной болезни", считает министр. 

Карантин в связи со вспышкой коронавирусной инфекции в Украине ввели 12 марта. С 11 мая в стране начали смягчать ограничения. 20 мая Кабмин ввел так называемый адаптивный карантин: региональные власти получили право самостоятельно ослаблять ограничительные меры при условии соответствия ряду критериев. 13 октября адаптивный карантин продлили до конца 2020 года.

С июля в зависимости от эпидемической ситуации в регионах или в отдельных административно-территориальных единицах устанавливается "зеленый", "желтый", "оранжевый" или "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 (для каждого уровня действуют свои карантинные ограничения).

С 9 ноября вступило в силу новое карантинное зонирование, согласно которому в Украине не осталось ни одной "желтой" или "зеленой" зоны, в "красной" оказались 13 областных центров

В Украине за прошлые сутки подтвердили 8687 случаев COVID-19. С начала пандемии заболело 469 018 украинцев, выздоровело 209 143. От болезни скончалось 8565 человек, из них 115 – за последние сутки.

Теги: Украина, Кабинет Министров, эпидемия, театр, культура, музеи, карантин, кинотеатр, безопасность, Максим Степанов, выходной, Слуга народа, Евгения Кравчук, Кабмин
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