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"Похмельный синдром". Врачи не исключают, что госпитализированная с подозрением на коронавирус жительница Черниговской области симулирует

38-летняя женщина, которую 18 марта госпитализировали в Нежине Черниговской области с подозрением на коронавирус, находится в удовлетворительном состоянии.

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Женщина будет находится в больнице, пока врачи не получат результаты теста на коронавирус
Женщина будет находится в больнице, пока врачи не получат результаты теста на коронавирус
Фото: depositphotos.com

19 марта главный врач центральной Нежинской городской больницы Александр Костырко рассказал местному изданию mynizhyn.com, что у госпитализированной с подозрением на коронавирус женщины нет симптомов ОРВИ.

"Пациентка в удовлетворительном состоянии. Явлений ОРВИ у женщины нет, а вот запах алкоголя и похмельный синдром есть", – отметил он.

По словам врача, у женщины взяли образцы для проведения тестов на коронавирус. Ее будут держать в медицинском боксе до тех пор, пока результаты тестов не поступят из Киева.  

"Женщина – жительница микрорайона Фрунзовка. Вчера она вызвала "скорую", сказала, что двое суток у нее держится высокая температура, кашель и она задыхается. Добавила, что три дня назад вернулась из Италии. Насколько правдива последняя информация – достоверно неизвестно. Больную срочно привезли в больницу и осмотрели. Температура была в норме. Пациентка подкашливала, но это можно легко симулировать", – рассказал он.

Костырко добавил, что экспресс-результат будет известен в течение суток. А конечный результат врачи получат через неделю.

В Украине по состоянию на 19 марта подтверждено 18 случаев заражения коронавирусом: 10 из них – в Черновицкой области, пять – в Киеве и в Киевской области, два – в Житомирской области, один – в Донецкой, два человека скончались.Среди заболевших – нардеп от группы "Довіра" Сергей Шахов, который недавно был во Франции. За границей от COVID-19 умерла одна украинка, еще 11 лечатся, 5 выздоровели.

С 12 марта в Украине из-за распространения коронавирусной инфекции запретили массовые мероприятия и закрыли учебные заведения. Кроме того, в ночь на 16 марта Украина полностью запретила въезд на территорию страны иностранным гражданам, с 17 марта приостановила авиационное сообщение с другими странами, а с 18 марта в стране прекратили внутренние пассажирские перевозки. В трамваях, троллейбусах и автомобильном транспорте и в автобусах, выполняющих регулярные пассажирские перевозки на городских маршрутах, разрешено одновременно перевозить только до 10 пассажиров. Во многих городах также закрыли торговые центры, магазины (кроме продуктовых и аптек), рестораны, кафе и бары, спортивные залы, салоны красоты и ночные клубы. Ограничительные меры продлятся три недели – до 3 апреля.

Вспышка COVID-19 началась в конце 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По состоянию на утро 19 марта количество зараженных коронавирусом людей в мире достигло 218 815, из них 81 114 удалось вылечиться, 8810 скончались, сообщает Университет Джона Хопкинса (Мэриленд, США), который отслеживает распространение болезни.

Теги: Украина, Черниговская область, Нежин, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, ОРВИ, пандемия, коронавирус
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