Полиция Украины направила в суд 17 производств по преступлениям против журналистов

По ст. 171 Уголовного кодекса Украины (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов) – 11 производств, три из них – в Одесской области, в Киеве, Волынской и Днепропетровской области – по два, во Львовской и Харьковской – по одному.
По ст. 345-1 (угроза или насилие в отношении журналиста) было направлено в суд шесть производств. В Полтавской области – два, в Киеве, Житомирской, Львовской и Черкасской областях – по одному.
"В течение 2021 года Национальная полиция зарегистрировала 158 уголовных производств, из которых: 113 – по ст. 171, 38 – по ст. 345-1, семь – по ст. 347-1 УК Украины (умышленное уничтожение или повреждение имущества журналиста)", – отметили в пресс-службе.
По состоянию на 30 сентября полиция расследует 172 уголовных производства. По двум уголовным правонарушениям было сообщено о подозрении. Закрыто 69 уголовных преступлений, предварительное расследование по которым было начато в этом году, и 57 – прошлых лет. Решение о закрытии было согласовано с прокуратурой, подчеркнули в полиции.
В 2020 году в рамках "Индекса физической безопасности журналистов" зафиксировано 77 случаев применения силы к журналистам в Украине (общее количество пострадавших работников медиа – 101). В 2019 году произошло 75 инцидентов с применением силы к журналистам, в которых пострадало 86 медийщиков.
За первые три месяца 2021 года в Украине, по данным НСЖУ, зафиксировали 21 случай физической агрессии против журналистов.