Полиция Украины направила в суд 17 производств по преступлениям против журналистов

По ст. 171 Уголовного кодекса Украины (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов) – 11 производств, три из них – в Одесской области, в Киеве, Волынской и Днепропетровской области – по два, во Львовской и Харьковской – по одному.

По ст. 345-1 (угроза или насилие в отношении журналиста) было направлено в суд шесть производств. В Полтавской области – два, в Киеве, Житомирской, Львовской и Черкасской областях – по одному.

"В течение 2021 года Национальная полиция зарегистрировала 158 уголовных производств, из которых: 113 – по ст. 171, 38 – по ст. 345-1, семь – по ст. 347-1 УК Украины (умышленное уничтожение или повреждение имущества журналиста)", – отметили в пресс-службе.

По состоянию на 30 сентября полиция расследует 172 уголовных производства. По двум уголовным правонарушениям было сообщено о подозрении. Закрыто 69 уголовных преступлений, предварительное расследование по которым было начато в этом году, и 57 – прошлых лет. Решение о закрытии было согласовано с прокуратурой, подчеркнули в полиции.