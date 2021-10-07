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Полиция Украины направила в суд 17 производств по преступлениям против журналистов

Полиция расследует 172 уголовных производства по правонарушениям против журналистов
Полиция расследует 172 уголовных производства по правонарушениям против журналистов
Фото: president.gov.ua

За девять месяцев 2021 года в Украине было направлено в суд 17 уголовных производств о препятствовании деятельности журналистов. Об этом 6 октября сообщила пресс-служба Нацполиции.

По ст. 171 Уголовного кодекса Украины (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов) – 11 производств, три из них – в Одесской области, в Киеве, Волынской и Днепропетровской области – по два, во Львовской и Харьковской – по одному.

По ст. 345-1 (угроза или насилие в отношении журналиста) было направлено в суд шесть производств. В Полтавской области – два, в Киеве, Житомирской, Львовской и Черкасской областях – по одному.

"В течение 2021 года Национальная полиция зарегистрировала 158 уголовных производств, из которых: 113 – по ст. 171, 38 – по ст. 345-1, семь – по ст. 347-1 УК Украины (умышленное уничтожение или повреждение имущества журналиста)", – отметили в пресс-службе.

По состоянию на 30 сентября полиция расследует 172 уголовных производства. По двум уголовным правонарушениям было сообщено о подозрении. Закрыто 69 уголовных преступлений, предварительное расследование по которым было начато в этом году, и 57 – прошлых лет. Решение о закрытии было согласовано с  прокуратурой, подчеркнули в полиции.

Контекст:

В 2020 году в рамках "Индекса физической безопасности журналистов" зафиксировано 77 случаев применения силы к журналистам в Украине (общее количество пострадавших работников медиа – 101). В 2019 году произошло 75 инцидентов с применением силы к журналистам, в которых пострадало 86 медийщиков.

За первые три месяца 2021 года в Украине, по данным НСЖУ, зафиксировали 21 случай физической агрессии против журналистов.

Теги: Украина, преступление, журналисты, Нацполиция
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