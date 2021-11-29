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Россия отправила на Донбасс новую группу диверсантов и саперов – ГУР Минобороны Украины

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По данным украинской разведки, РФ продолжает направлять на Донбасс кадровых офицеров и контрактников
По данным украинской разведки, РФ продолжает направлять на Донбасс кадровых офицеров и контрактников
Фото: depositphotos.com

На временно оккупированную территорию Донецкой и Луганской областей для усиления разведывательно-диверсионных и саперных подразделений прибыла еще одна группа кадровых российских военнослужащих. Об этом 29 ноября сообщает пресс-служба Минобороны Украины.

С 22 ноября 2021 года в так называемых 1-м и 2-м армейских корпусах работает комиссия 8-й российской общевойсковой армии Южного военного округа ВС РФ во главе с командующим армией.

По данным украинских разведчиков, комиссия проверяет наличие личного состава на местах несения службы, организацию системы управления и связи, а также контролирует командно-штабное обучение с привлечением мобилизационного резерва и подразделений силовых структур "ЛНР" и "ДНР".

"На минувшей неделе на временно оккупированную территорию прибыла очередная группа кадровых российских военнослужащих для усиления разведывательно-диверсионных и саперных подразделений", – сообщили в ГУР Минобороны.

Контекст:

РФ с конца марта наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. Украинская разведка говорила, что Россия хотела расширить военное присутствие на подконтрольной боевикам "ДНР" и "ЛНР" территории путем введения регулярных подразделений вооруженных сил РФ, и не исключила попытку продвижения российских войск вглубь территории Украины.

5 мая газета The New York Times со ссылкой на высокопоставленных чиновников администрации президента США Джо Байдена сообщила, что Россия отвела несколько тысяч военнослужащих, но вдоль границы с Украиной остается еще примерно 80 тыс. военных, что до сих пор является наибольшим количеством сил, которое Россия накопила там с момента аннексии Крыма в 2014 году.

30 октября американская газета The Washington Post написала, что Россия возобновила наращивание численности своих войск у границы с Украиной и это вызывает беспокойство у высокопоставленных лиц в США и Евросоюзе.

1 ноября издание Politico опубликовало спутниковые фото, отметив, что на них видна военная техника, которую РФ якобы стянула к границам Украины. В ГУР Минобороны Украины сообщили 2 ноября, что каких-либо изменений на границе с РФ не произошло. В Кремле не стали комментировать публикацию Politico.

5 ноября начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Сергей Шаптала сказал, что украинская разведка не фиксирует наращивания российских войск у границы Украины. По его данным, российские войска возвращаются в пункты постоянной дислокации.

8 ноября Bloomberg со ссылкой на данные военно-разведывательной компании Janes написало, что Россия перебрасывает танки к украинской границе.

10 ноября США предупредили власти России о потенциальных негативных последствиях любой возрастающей угрозы безопасности Украины из-за "необычной военной активности" РФ вблизи украинской границы.

18 ноября начальник ГУР Минобороны Кирилл Буданов говорил, что Россия ведет масштабную спецоперацию против Украины по дестабилизации ситуации как внутри страны, так и за ее пределами.

23 ноября украинская разведка сообщила, что Россия наращивает боеготовность своих войск на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

Теги: Донбасс, диверсанты, саперы, ДНР, Минобороны, российская агрессия, ЛНР, война на Донбассе, ЛДНР, ГУР Минобороны Украины, российские военные
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