Россия отправила на Донбасс новую группу диверсантов и саперов – ГУР Минобороны Украины

По данным украинской разведки, РФ продолжает направлять на Донбасс кадровых офицеров и контрактников Фото: depositphotos.com

С 22 ноября 2021 года в так называемых 1-м и 2-м армейских корпусах работает комиссия 8-й российской общевойсковой армии Южного военного округа ВС РФ во главе с командующим армией.

По данным украинских разведчиков, комиссия проверяет наличие личного состава на местах несения службы, организацию системы управления и связи, а также контролирует командно-штабное обучение с привлечением мобилизационного резерва и подразделений силовых структур "ЛНР" и "ДНР".

"На минувшей неделе на временно оккупированную территорию прибыла очередная группа кадровых российских военнослужащих для усиления разведывательно-диверсионных и саперных подразделений", – сообщили в ГУР Минобороны.