С 1 ноября некоторые школы Одессы могут вернуться к очному обучению – горсовет

Буйневич сообщила, что в Одессе от коронавируса вакцинировали 91% сотрудников учреждений образования.

Она отметила, что текущую неделю в Одессе дети учатся дистанционно, а на следующей будут каникулы.

"С 1 ноября мы планируем продолжить обучение. В учреждениях образования должны быть вакцинированы 100% работников, чтобы они могли работать очно. Мы приближаемся к этому, но там, где процент будет недостаточным, учреждения продолжат работать дистанционно, кроме начальной школы. То есть детские сады, 1–4 классы будут работать очно", – сказала она.

Буйневич добавила, что для начальной школы сделают параллельно дистанционные классы, где смогут учиться дети по заявлениям родителей.

С 18 октября Одесская область включена в "красную" зону эпидемической опасности. Школы могут работать в очном формате только при условии 100-процентной вакцинации персонала.