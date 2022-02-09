Шмыгаль ответил, как будет реализована идея Зеленского со смартфонами для украинцев старше 60 лет

Шмыгаль сказал, что у Кабмина "есть план и понимание" Фото: kmu.gov.ua

Нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко по видеосвязи присоединился к заседанию. Он поблагодарил за расширение функционала программы "єПідтримка".

"Мы услышали инициативу президента относительно смартфонов пенсионерам. Хотелось бы понять, как это будет выполняться", – обратился он к Шмыгалю. Он также спросил об увеличении выплат украинским военным, отметив, что в этом "украинское войско нуждается, больше чем в смартфонах".

"Относительно инициативы президента со смартфонами. Она будет представлена отдельно. Конечно, у нас есть план и понимание, как это делать. И президент, представляя идею, понимает, как она будет реализована. Относительно поддержки войска и военнослужащих, их денежного обеспечения – это тоже будет представлено в ближайшее время. Мы завершаем работу над рядом предложений. Все это комплексно будет представлено, я думаю, в ближайшие дни", – ответил глава правительства.

Запись этого фрагмента заседания Кабмина парламентарий обнародовал в Facebook.