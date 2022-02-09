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Шмыгаль ответил, как будет реализована идея Зеленского со смартфонами для украинцев старше 60 лет

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Шмыгаль сказал, что у Кабмина "есть план и понимание"
Шмыгаль сказал, что у Кабмина "есть план и понимание"
Фото: kmu.gov.ua

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании правительства 9 февраля уклончиво ответил на вопрос о том, как будет реализована инициатива президента Украины Владимира Зеленского, которая предусматривает выдачу бесплатных смартфонов вакцинированным украинцам старше 60 лет. Об этом сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

Нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко по видеосвязи присоединился к заседанию. Он поблагодарил за расширение функционала программы "єПідтримка".

"Мы услышали инициативу президента относительно смартфонов пенсионерам. Хотелось бы понять, как это будет выполняться", – обратился он к Шмыгалю. Он также спросил об увеличении выплат украинским военным, отметив, что в этом "украинское войско нуждается, больше чем в смартфонах".

"Относительно инициативы президента со смартфонами. Она будет представлена отдельно. Конечно, у нас есть план и понимание, как это делать. И президент, представляя идею, понимает, как она будет реализована. Относительно поддержки войска и военнослужащих, их денежного обеспечения – это тоже будет представлено в ближайшее время. Мы завершаем работу над рядом предложений. Все это комплексно будет представлено, я думаю, в ближайшие дни", – ответил глава правительства.

Запись этого фрагмента заседания Кабмина парламентарий обнародовал в Facebook.

https://www.facebook.com/alexeygoncharenko/videos/2965864450344099/

Контекст:

В Украине работает программа выплат вакцинированным от коронавируса гражданам ("єПідтримка"). Она стартовала 19 декабря и будет действовать до конца 2022 года.

Инструкцию, как оформить заявку на получение 1 тыс. грн за вакцинацию, обнародовали 9 декабря.

Выплату получат украинцы в возрасте старше 14 лет: 1000 грн – при прохождении полного курса вакцинации, еще 500 грн – за получение бустерной дозы.

Деньги граждане получают на специальную виртуальную платежную карту. Срок использования начисленных средств – девять месяцев. В случае неиспользования сумма будет возвращена государству, рассказывали в Минэкономики.

В Офисе президента отметили, что эти деньги не выдадут наличными. Их можно потратить на определенный перечень услуг (сфера культуры, туризма и спорта) для поддержки бизнеса в условиях пандемии.

Украинцы старше 60 лет, а также с инвалидностью I и II групп смогут потратить выплаты на лекарстваоплату жилищно-коммунальных услуг.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Денис Шмыгаль, єПідтримка
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