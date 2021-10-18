"Скоро кушетка в коридоре за счастье будет". В Одессе пишут о переполненных больницах, Труханов попросил государство помочь с врачами

Места для госпитализации с COVID-19 в Одессе и некоторых городах области закончились, пишут врачи и волонтеры Фото: depositphotos.com

Труханов напомнил, что с 18 октября Одесса входит в "красную" зону эпидемических ограничений. По его словам, в городе "продолжается работа по подготовке отделений для "ковидных" пациентов".

"По итогам встречи с коллективом городской больницы №1 принято решение о выделении еще 20 койко-мест в дополнение к тем, что уже существуют. Технические возможности позволяют говорить о перспективе увеличения количества мест, если того потребует ситуация. Но по-прежнему остро стоит вопрос обеспечения кадрами. И здесь мы тоже рассчитываем на помощь со стороны государственной власти", – заявил мэр города.

В то же время одесские врачи и волонтеры, которые занимаются обеспечением больных с тяжелой/критической формой COVID-19 кислородными концентраторами, еще 16 октября писали, что свободные места для госпитализации в городе и некоторых городах области закончились.

"Мест в городе нет. Скорая едет по четыре-пять часов. Врачи просто лягут скоро. Сейчас одесситов везут в Овидиополь, в Беляевку, в Черноморск", – написала координатор местного волонтерского фонда "Корпорация монстров" Катерина Ножевникова. Она отметила, что фонд ежедневно получает сотни звонков с просьбами о концентраторах.

По ее словам, в коронавирусных отделениях остро не хватает персонала – работают одна-две медсестры на 50–60 пациентов. "Не реально выдержать и не реально оказать полноценную помощь", – написала волонтер.

Врач-анестезиолог из Раздельной Одесской области Иван Черненко сообщил, что в центральной больнице города мест нет.

"Объясню в деталях, что значит "нет мест". А значит, что освобождаться места будут двумя путями: смерть или выписка. А выздоравливают с COVID-19 медленно... На госпитализацию жесткая сортировка: "тошнит, слабость, а я болею надцать дней" – все мимо. Только тяжелые, сатурация ниже 90–92, а может, и еще ниже, если так дело пойдет, и только если есть место. Сейчас его нет, пациентов везут в другие больницы, там места тоже заканчиваются", – написал медик.

Он призвал "надеть наконец-то маску на свое прекрасное лицо" и вакцинироваться.

Врач также подчеркнул, что в работе все аппараты искусственной вентиляции легких, которые есть в больнице. "Скоро кушетка в коридоре за счастье будет", – добавил он.