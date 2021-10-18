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"Скоро кушетка в коридоре за счастье будет". В Одессе пишут о переполненных больницах, Труханов попросил государство помочь с врачами

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Места для госпитализации с COVID-19 в Одессе и некоторых городах области закончились, пишут врачи и волонтеры
Места для госпитализации с COVID-19 в Одессе и некоторых городах области закончились, пишут врачи и волонтеры
Фото: depositphotos.com

Одесский мэр Геннадий Труханов просит центральную власть помочь городу с медработниками, которых не хватает в коронавирусных отделениях больниц. Об этом он написал в Facebook.

Труханов напомнил, что с 18 октября Одесса входит в "красную" зону эпидемических ограничений. По его словам, в городе "продолжается работа по подготовке отделений для "ковидных" пациентов".

"По итогам встречи с коллективом городской больницы №1 принято решение о выделении еще 20 койко-мест в дополнение к тем, что уже существуют. Технические возможности позволяют говорить о перспективе увеличения количества мест, если того потребует ситуация. Но по-прежнему остро стоит вопрос обеспечения кадрами. И здесь мы тоже рассчитываем на помощь со стороны государственной власти", – заявил мэр города.

https://www.facebook.com/gennadiytruhanov/posts/4438151046280536

В то же время одесские врачи и волонтеры, которые занимаются обеспечением больных с тяжелой/критической формой COVID-19 кислородными концентраторами, еще 16 октября писали, что свободные места для госпитализации в городе и некоторых городах области закончились.

"Мест в городе нет. Скорая едет по четыре-пять часов. Врачи просто лягут скоро. Сейчас одесситов везут в Овидиополь, в Беляевку, в Черноморск", – написала координатор местного волонтерского фонда "Корпорация монстров" Катерина Ножевникова. Она отметила, что фонд ежедневно получает сотни звонков с просьбами о концентраторах.

По ее словам, в коронавирусных отделениях остро не хватает персонала – работают одна-две медсестры на 50–60 пациентов. "Не реально выдержать и не реально оказать полноценную помощь", – написала волонтер.

Врач-анестезиолог из Раздельной Одесской области Иван Черненко сообщил, что в центральной больнице города мест нет.

https://www.facebook.com/dr.ChernenkoIvan/posts/1403907263344186

"Объясню в деталях, что значит "нет мест". А значит, что освобождаться места будут двумя путями: смерть или выписка. А выздоравливают с COVID-19 медленно... На госпитализацию жесткая сортировка: "тошнит, слабость, а я болею надцать дней" – все мимо. Только тяжелые, сатурация ниже 90–92, а может, и еще ниже, если так дело пойдет, и только если есть место. Сейчас его нет, пациентов везут в другие больницы, там места тоже заканчиваются", – написал медик.

Он призвал "надеть наконец-то маску на свое прекрасное лицо" и вакцинироваться.

https://www.facebook.com/dr.ChernenkoIvan/posts/1403915066676739

Врач также подчеркнул, что в работе все аппараты искусственной вентиляции легких, которые есть в больнице. "Скоро кушетка в коридоре за счастье будет", – добавил он.

https://www.facebook.com/dr.ChernenkoIvan/posts/1404730919928487

Контекст:

Об аналогичной ситуации сообщают чиновники и врачи в Херсоне, Днепре, Харькове и других городах.

С начала эпидемии в Украине подтвердили 2,6 млн случаев коронавирусной инфекции, умерло более 60,8 тыс. пациентов.

Одесская область – лидер в Украине по числу новых случаев COVID-19. По данным Минздрава, за сутки 17 октября в регионе заболело 1367 человек.

В Украине постепенно ухудшается эпидемическая ситуация, говорил 4 августа замминистра здравоохранения – главный санврач Украины Игорь Кузин. Летом в стране фиксировали менее 2 тыс. случаев ежедневно, в сентябре и октябре показатель увеличился в разы. В связи с распространением мутации четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, заявлял 11 октября министр здравоохранения Виктор Ляшко.

В Украине не намерены вводить общенациональный локдаун, несмотря на ситуацию с коронавирусной инфекцией, заявил 17 октября нардеп от "Слуги народа", глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий.

Теги: Одесса, эпидемия, Геннадий Труханов, больница, Одесская область, волонтеры, медики, больницы, врачи, врач, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус, мэр
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