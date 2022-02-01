Суд Чугуева не смог сформировать коллегию для рассмотрения дела о крушении Ан-26Ш

Из-за нехватки судей не сформировали судейскую тройку для рассмотрения дела. Производство передадут в Харьковский апелляционный суд, который определит, какой суд сможет сформировать коллегию и начать рассмотрение.

Сарматицкая не уточнила, когда это произойдет.

Чугуевский городской суд 28 января удовлетворил ходатайство одного из обвиняемых о коллегиальном рассмотрении дела.

31 января коллегия судей Кассационного уголовного суда в составе Верховного Суда рассмотрела ходатайство адвоката одного из обвиняемых по делу о крушении самолета. Защитник просил направить уголовное производство из Чугуевского городского суда в Винницкий городской суд. Верховный Суд не удовлетворил ходатайство.