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Суд Чугуева не смог сформировать коллегию для рассмотрения дела о крушении Ан-26Ш

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Учебный самолет Ан-26Ш упал и загорелся 25 сентября 2020 года
Учебный самолет Ан-26Ш упал и загорелся 25 сентября 2020 года
Фото: ЕРА

Чугуевский городской суд не смог сформировать коллегию для рассмотрения дела о крушении Ан-26Ш. Об этом со ссылкой на представителя суда Елену Сарматицкую 1 февраля сообщило Общественное.

Из-за нехватки судей не сформировали судейскую тройку для рассмотрения дела. Производство передадут в Харьковский апелляционный суд, который определит, какой суд сможет сформировать коллегию и начать рассмотрение.

Сарматицкая не уточнила, когда это произойдет.

Чугуевский городской суд 28 января удовлетворил ходатайство одного из обвиняемых о коллегиальном рассмотрении дела.

31 января коллегия судей Кассационного уголовного суда в составе Верховного Суда рассмотрела ходатайство адвоката одного из обвиняемых по делу о крушении самолета. Защитник просил направить уголовное производство из Чугуевского городского суда в Винницкий городской суд. Верховный Суд не удовлетворил ходатайство.

Контекст:

Учебный самолет Ан-26Ш упал и загорелся в двух километрах от военного аэродрома Чугуева вечером 25 сентября 2020 года. На его борту находилось 27 человек: семеро военнослужащих (члены экипажа и инструкторы) и 20 курсантов Харьковского национального университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба.

26 человек погибли. Единственным выжившим стал курсант Вячеслав Золочевский.

Родственникам погибших курсантов выплатили компенсации.

В университете после катастрофы приостанавливали учебные полеты, их возобновили в феврале 2021-го.

Расследованием катастрофы занималось Госбюро расследований. Основной причиной крушения самолета в ГБР назвали незаконное разрешение на взлеты самолета конвейерным способом.

В деле фигурируют шесть человек – военнослужащие подозреваются в необеспечении безопасности полетов, нарушении правил подготовки и проведения полетов, а также халатном отношении к военной службе (ст. 416, ч. 3 ст. 425 Уголовного кодекса Украины). Среди них – командующий Воздушными силами ВСУ Сергей Дроздов, бывший командир воинской части А4104 и два его заместителя, бывший руководитель полетами на аэродроме Чугуев и на то время исполняющий обязанности начальника Харьковского национального университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба.

Обвинение передали в суд 14 января 2022 года. Расследование дела длилось семь месяцев и 10 дней, это рекордные сроки для такого производства, заявляют в ГБР. Все фигуранты уже ознакомлены с материалами дела, если вина подозреваемых будет доказана в суде, им грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.

Теги: Украина, Харьковская область, катастрофа, Чугуев, Верховный Суд, расследование, апелляционный суд, уголовное производство, погибшие, суд, крушение Ан-26 в Чугуеве
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