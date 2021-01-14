Тарифные протесты в Украине продолжаются, несмотря на решение Кабмина о госрегулировании цен

В Закарпатской, Ивано-Франковской и Полтавской областях сегодня проходят акции протеста против повышения коммунальных тарифов.

В Украине сегодня продолжаются акции протеста против повышения тарифов.

Возле Ивано-Франковска в селе Ямница протестующие против повышения тарифов на газ заблокировали движение на трассе национального значения H-10. Об этом сообщила пресс-служба полиции Ивано-Франковской области. Полиция выставила посты, чтобы информировать об объезде.

В Ужгороде местные жители протестовали под Закарпатской ОГА. Они требовали снизить цены на газ и его транспортировку. Видео опубликовало издание "Мукачево.net".

В Полтаве возле здания ОГА люди протестовали во время заседания сессии облсовета. На нее пригласили руководителей газораспределительных фирм, сообщает издание "Зміст". Протестующих в зал облсовета не пустили.

Фото: zmist.pl.ua

В Украине тарифы для населения на услуги распределения и транспортировки газа выросли с 1 января 2021 года. Согласно тарифам 55 газоснабжающих компаний, в текущем месяце стоимость газа будет составлять от 6,99 до 10,8 грн за 1 м³. У большинства поставщиков газ подорожал примерно на 1 грн. Кроме того, в 2021 году выросли тарифы на транспортировку газа (в среднем почти в два раза: в этом году стоимость услуг распределения природного газа составит около 2 грн за 1 м³ против 1,2 грн в прошлом году). Также в Украине повысились тарифы на тепло (средневзвешенный тариф для 23 генерирующих компаний установлен на уровне 1121,71 грн/Гкал).

После повышения тарифов в Полтаве, Львове, Одессе, Виннице, Краматорске, Херсоне и других городах люди выступили против повышения цен на газ. С начала января они проходили в Прикарпатье, Полтавской и Харьковской областях. В нескольких населенных пунктах протестующие перекрывали дороги.

Президент Украины Владимир Зеленский поставил правительству задачу срочно решить вопрос с тарифами на газ для населения.

13 января премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании правительства сказал, что Кабмин введет госрегулирование цены на газ для населения, во время карантина она не превысит 6,99 грн за м³.

14 января в "Нафтогазі" заявили, что готовы отпускать по регулируемой цене.