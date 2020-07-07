Украинское авиапредпиятие продает на аукционе 26 самолетов, чтобы расплатиться с долгами

Воздушные суда PZL-104 "Вильга 35А", Ан-2Т и Л-29 выставлены на продажу, цены стартуют от 55,5 тыс. грн.

Государственная исполнительная служба продает на электронных торгах OpenMarket (госпредприятие СЕТАМ Министерства юстиции Украины) 26 самолетов общей стартовой стоимостью 2 465 496 грн. Об этом сообщается на сайте СЕТАМ.

Аукционы пройдут 8–9 июля.

Воздушные суда PZL-104 "Вильга 35А", Ан-2Т и реактивные Л-29 выставлены за долги авиапредприятия в размере 2,2 млн грн, из которых 1,6 млн грн – долг по заработной плате.

Цены стартуют от 55 527 грн.

"Средства от продажи самолетов помогут полностью рассчитаться за долги по заработной плате перед 41 работником. Остальные деньги пойдут на погашение других финансовых обязательств предприятия и его развитие", – рассказал генеральный директор ГП СЕТАМ Александр Мамро.

Название авиапредприятия не сообщается.

Онлайн-аукцион СЕТАМ по продаже имущества с использованием технологии Blockchain работает на всей территории Украины с 2014 года. Общая сумма продаж с начала работы составила 12,3 млрд грн.