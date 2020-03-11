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"Укрзалізниця" продлила крайний срок подачи документов от претендентов на должность главы правления

Предполагалось, что претенденты на должность главы правления "Укрзалізниці" смогут подавать документы до 16 марта. Крайний срок перенесли на 23 марта.

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У "Укрзалізниці" сейчас временный руководитель
У "Укрзалізниці" сейчас временный руководитель
Фото: Укрзалізниця - Ukrzaliznytsia / Facebook

"Укрзалізниця" продлила срок подачи документов от граждан, которые хотят участвовать в открытом отборе на должность главы правления компании. Об этом пресс-служба "Укрзалізниці" проинформировала 9 марта.

"Из-за технических задержек с размещением объявления в международных медиа-изданиях, как первоначально предполагалось, срок подачи документов на участие в отборе кандидатов на должность председателя правления "Укрзалізниці" продлевается с 16 марта до конца рабочего дня 23 марта", – сказано в сообщении.

Ранее главой правления "Укрзалізниці" был Евгений Кравцов. Кабмин согласовал его увольнение 29 января. Кравцов заявил, что при увольнении получит "немалую" компенсацию. Он хотел, чтобы его перевели в Министерство инфраструктуры, но правительство решило разорвать с ним контракт с соответствующей денежной компенсацией.

5 февраля Кабинет Министров Украины назначил временно исполняющим обязанности председателя правления "Укрзалізниці" Марчека Желько.

11 февраля "Укрзалізниця" объявила конкурс на должность главы правления. Стоимость услуг компании Boyden Ukraine, которая будет подбирать кандидатов на этот пост, составит 837,5 тыс. грн.

21 февраля "Укрзалізниця" объявила условия конкурса. Кандидат должен, в частности, иметь не менее трех лет опыта в управлении крупными компаниями на должностях президента, главы правления, гендиректора; опыт на уровне руководителя крупного транспортного или железнодорожного предприятия; успешный опыт в разработке и управлении сложными проектами в области организационных изменений; успешный опыт управления портфелем капитальных инвестиционных проектов общим объемом более $100 млн; "глубокие практические знания" в области экономики, опыт стратегического и инвестиционного планирования, бюджетирования на крупных предприятиях и другое. Кроме этого, указано, что кандидат должен владеть украинским (через полгода после назначения) и/или русским языком, также существенным преимуществом будет владение английским деловым языком.

После завершения приема документов будут проведены их оценка и собеседования с претендентами, а с теми, кто пройдет отбор, собеседование будет проводить наблюдательный совет "Укрзалізниці".

Теги: Укрзалізниця, конкурс, документы
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