В Минздраве Украины рассказали, разрешат ли вакцинировать от COVID-19 детей 5–11 лет

Минздрав может рекомендовать для детей прививки от COVID-19 только по желанию и согласию родителей Фото: EPA

Он предположил, что Минздрав будет рекомендовать делать прививки детям только по желанию и согласию родителей.

"В случаях, когда ребенок от пяти до 12 лет имел какие-то сопутствующие состояния или тяжелые заболевания, то в таком случае вакцинация ему показана и будет целесообразна", – добавил Кузин.

Он отметил, что многие страны рекомендуют вакцинировать детей 5–11 лет. В Украине этот вопрос обсуждали на заседании Национальной технической группы экспертов по иммунопрофилактике.

"В первый раз был получен ответ, что недостаточно доказательной базы. Сейчас уже накопился определенный объем научных данных исследований по клинической эффективности, поэтому, скорее всего, будем рассматривать его [вопрос о вакцинации детей] в течение января 2022 года", – сказал главный санврач Украины.