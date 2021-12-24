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В Минздраве Украины рассказали, разрешат ли вакцинировать от COVID-19 детей 5–11 лет

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Минздрав может рекомендовать для детей прививки от COVID-19 только по желанию и согласию родителей
Минздрав может рекомендовать для детей прививки от COVID-19 только по желанию и согласию родителей
Фото: EPA

Министерство здравоохранения Украины в январе рассмотрит вопрос о вакцинации от коронавирусной инфекции детей в возрасте 5–11 лет, рассказал в интервью "Укринформу", опубликованном 24 декабря, главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин.

Он предположил, что Минздрав будет рекомендовать делать прививки детям только по желанию и согласию родителей.

"В случаях, когда ребенок от пяти до 12 лет имел какие-то сопутствующие состояния или тяжелые заболевания, то в таком случае вакцинация ему показана и будет целесообразна", – добавил Кузин.

Он отметил, что многие страны рекомендуют вакцинировать детей 5–11 лет. В Украине этот вопрос обсуждали на заседании Национальной технической группы экспертов по иммунопрофилактике.

"В первый раз был получен ответ, что недостаточно доказательной базы. Сейчас уже накопился определенный объем научных данных исследований по клинической эффективности, поэтому, скорее всего, будем рассматривать его [вопрос о вакцинации детей] в течение января 2022 года", – сказал главный санврач Украины.

Контекст:

Вакцинация против коронавируса Украине стартовала 24 февраля. Сейчас привиться могут все желающие в возрасте от 12 лет.

По данным Министерства здравоохранения Украины, к 24 декабря хотя бы одну дозу вакцины от коронавирусной инфекции получили 14,54 млн украинцев, обе дозы – 13,3 млн человек. Еще 1,3 тыс. граждан получили дополнительную (третью) прививку.

Вакцинировать детей в возрасте 5–11 лет среди прочих разрешили власти США, Канады и Израиля.

Теги: Украина, Министерство здравоохранения, вакцинация, дети, Минздрав, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, коронавирус, Игорь Кузин, родители
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