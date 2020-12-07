В Украине 7 тыс. волонтеров стали "телефонными друзьями" для одиноких людей во время пандемии

С июня этого года в Украине запустили проект "Мой телефонный друг", в рамках которого волонтеры по телефону поддерживали людей, который живут одни.

Около 7 тыс. молодых волонтеров откликнулись на призыв Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) и Украинской волонтерской службы поддержать людей, которые оказались в одиночестве во время пандемии COVID-19. Об этом 5 декабря сообщила пресс-служба Министерства социальной политики.

С начала карантина они сделали 15 тыс. телефонных звонков, в том числе людям пожилого возраста, а также людям с инвалидностью, многодетным родителям – всем, кто обратился за поддержкой в рамках проекта "Мой телефонный друг".

Проект был запущен в июне 2020 года. Его целью является поддержка людей, которые живут одни. По данным министерства среди людей с инвалидностью таких 2,7 млн, а среди пожилых – 740 тыс.

Для телефонных друзей, с которыми общаются волонтеры, еженедельные звонки стали возможностью поделиться собственным жизненным опытом и узнать больше о современной молодежи, отмечают в министерстве.

"Это как глоток свежего воздуха для одиноких людей, которые еще до начала пандемии требовали общения. Мой телефонный друг Саша помогает понять, что происходит вне моего дома, потому что выйти из дома я не могу. Он объяснил, как можно оплатить коммуналку онлайн", – рассказала о своем участии в проектах Галина из Донецкой области.

Чтобы найти телефонного друга для себя или для знакомого человека, можно позвонить на бесплатную горячую линию по номеру 0800202147 (с понедельника по пятницу с 12.00 до 20.00). Чтобы стать волонтером проекта, нужно зарегистрироваться на сайте befriend.volunteer.country.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.