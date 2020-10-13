В Украине запретили работу заведений питания ночью

Ограничения на работу заведений питания будут касаться всех эпидемиологических зон Украины.

Рестораны будут закрыты в период с 22.00 до 7.00 Фото: depositphotos.com

Кабинет Министров Украины запретил работу заведений общественного питания в ночное время. Об этом 13 октября во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

Ограничение на работу ресторанов и других заведений общественного питания будет вводится на период с 22.00 до 7.00. Оно коснется всех карантинных зон.

13 октября в Украине продлили адаптивный карантин до конца года. Также было решено ограничить число людей в местах массового скопления: в регионах с "зеленым" уровнем эпидемической опасности распространения COVID-19 будет разрешено одновременное пребывание 50 человек, в регионах с "желтым" уровнем – 30 человек, с "оранжевым" – 20.

Учреждениям общего среднего образования будет рекомендовано установить каникулы с 15-го по 30 октября 2020 года, после чего возможен переход на дистанционную и смешанную формы обучения.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. В марте Украина объявила карантин.

По состоянию на 13 октября в Украине зафиксировано 270 587 случаев коронавирусной инфекции, из которых 5133 – за последние сутки. Скончалось 5122 пациента с COVID-19, вылечилось 116 562 человека.