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Желающие украинцы могут присоединиться к испытаниям лекарств от COVID-19 – Минздрав

Прежде чем привлекать к тестированию людей, ученые проводят доклиническое исследование лекарств
Прежде чем привлекать к тестированию людей, ученые проводят доклиническое исследование лекарств
Фото: depositphotos.com

Желающие украинцы могут присоединиться к клиническим испытаниям препаратов от COVID-19. Об этом 24 сентября сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Сейчас проходит 31 такое испытание. С данными по ним можно ознакомиться на сайте Государственного экспертного центра Минздрава.

В ведомстве напомнили, что решение о возможности медицинского применения того или иного средства может быть принято только после систематического изучения фармакологического действия на человека и на основании данных доказанной эффективности и безопасности.

В Минздраве подчеркнули, что прежде чем привлекать к тестированию людей, ученые проводят доклиническое исследование лекарств. Оно предусматривает химические, физические, биологические, микробиологические, фармакологические, токсикологические и другие научные исследования, изучение специфической активности и безопасности.

"Следующим этапом являются клинические испытания – четыре фазы клинических исследований. В Украине чаще всего проводятся клинические исследования III фазы, к которым привлекаются тысячи пациентов для подтверждения эффективности и безопасности лекарственного средства, необходимой дозировки, сбора информации о реакции и т.п.", –  отмечается в сообщении.

Испытания в Украине проводятся на профессиональном уровне, что неоднократно подтверждалось инспекциями Управления продовольствия и медикаментов США (Food and Drug Administration), а также Европейским агентством лекарственных средств (European Medicines Agency), добавили в Минздраве. 

Контекст:

Специальных лекарств от COVID-19 пока не существует, сейчас при этом заболевании проводится в основном симптоматическое лечение.

Промежуточные результаты крупнейшего в мире исследования препаратов для лечения COVID-19, координируемого Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), показали, что препараты ремдесивир, гидроксихлорохин, интерферон и лопинавир оказались неэффективными при коронавирусе. В ВОЗ заявляли, что единственным терапевтическим средством, которое показало свою эффективность против COVID-19 для пациентов с тяжелой формой болезни, является кортикостероид дексаметазон.

В сентябре в Украину доставили партию инновационных лекарственных препаратов, которые используются для борьбы с коронавирусной инфекцией – Bamlanivimab и Etesevimab. "Действуют они непосредственно на вирус – препараты связываются со спаечными белками вируса, предотвращая проникновение в клетку и последующее размножение, ускоряют выздоровление больных с коронавирусной болезнью, предотвращают возникновение осложнений и попадание в больницу", – объяснял министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

Теги: лекарства, исследование, Минздрав, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус, тестирование
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