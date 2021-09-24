Желающие украинцы могут присоединиться к испытаниям лекарств от COVID-19 – Минздрав

Сейчас проходит 31 такое испытание. С данными по ним можно ознакомиться на сайте Государственного экспертного центра Минздрава.
В ведомстве напомнили, что решение о возможности медицинского применения того или иного средства может быть принято только после систематического изучения фармакологического действия на человека и на основании данных доказанной эффективности и безопасности.
В Минздраве подчеркнули, что прежде чем привлекать к тестированию людей, ученые проводят доклиническое исследование лекарств. Оно предусматривает химические, физические, биологические, микробиологические, фармакологические, токсикологические и другие научные исследования, изучение специфической активности и безопасности.
"Следующим этапом являются клинические испытания – четыре фазы клинических исследований. В Украине чаще всего проводятся клинические исследования III фазы, к которым привлекаются тысячи пациентов для подтверждения эффективности и безопасности лекарственного средства, необходимой дозировки, сбора информации о реакции и т.п.", – отмечается в сообщении.
Испытания в Украине проводятся на профессиональном уровне, что неоднократно подтверждалось инспекциями Управления продовольствия и медикаментов США (Food and Drug Administration), а также Европейским агентством лекарственных средств (European Medicines Agency), добавили в Минздраве.
Специальных лекарств от COVID-19 пока не существует, сейчас при этом заболевании проводится в основном симптоматическое лечение.
Промежуточные результаты крупнейшего в мире исследования препаратов для лечения COVID-19, координируемого Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), показали, что препараты ремдесивир, гидроксихлорохин, интерферон и лопинавир оказались неэффективными при коронавирусе. В ВОЗ заявляли, что единственным терапевтическим средством, которое показало свою эффективность против COVID-19 для пациентов с тяжелой формой болезни, является кортикостероид дексаметазон.
В сентябре в Украину доставили партию инновационных лекарственных препаратов, которые используются для борьбы с коронавирусной инфекцией – Bamlanivimab и Etesevimab. "Действуют они непосредственно на вирус – препараты связываются со спаечными белками вируса, предотвращая проникновение в клетку и последующее размножение, ускоряют выздоровление больных с коронавирусной болезнью, предотвращают возникновение осложнений и попадание в больницу", – объяснял министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.