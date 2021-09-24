Желающие украинцы могут присоединиться к испытаниям лекарств от COVID-19 – Минздрав

Сейчас проходит 31 такое испытание. С данными по ним можно ознакомиться на сайте Государственного экспертного центра Минздрава.

В ведомстве напомнили, что решение о возможности медицинского применения того или иного средства может быть принято только после систематического изучения фармакологического действия на человека и на основании данных доказанной эффективности и безопасности.

В Минздраве подчеркнули, что прежде чем привлекать к тестированию людей, ученые проводят доклиническое исследование лекарств. Оно предусматривает химические, физические, биологические, микробиологические, фармакологические, токсикологические и другие научные исследования, изучение специфической активности и безопасности.

"Следующим этапом являются клинические испытания – четыре фазы клинических исследований. В Украине чаще всего проводятся клинические исследования III фазы, к которым привлекаются тысячи пациентов для подтверждения эффективности и безопасности лекарственного средства, необходимой дозировки, сбора информации о реакции и т.п.", – отмечается в сообщении.

Испытания в Украине проводятся на профессиональном уровне, что неоднократно подтверждалось инспекциями Управления продовольствия и медикаментов США (Food and Drug Administration), а также Европейским агентством лекарственных средств (European Medicines Agency), добавили в Минздраве.