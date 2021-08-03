Борец Насибов о выходе в финал Олимпиады: Это все для Украины. Я люблю эту страну

"Я прошел очень тяжелую дорогу к этой Олимпиаде. Меня родители дома ждут, переживают больше, чем я. Это слезы, которые я не могу сдержать. Огромное спасибо всей Украине. Я люблю эту страну. Это все для Украины. Мне нечего сказать. Слава Богу, что он наградил меня такой победой. Чем тяжелее победа, тем слаще. Я не могу сдержать свои эмоции. Спасибо семье, девушке и первому тренеру. Спасибо всей Николаевской области, из которой я родом, где я тренируюсь. Огромное спасибо моему тренеру Владимиру Шацких. Он, наверное, радуется больше меня. Этот человек дал мне поверить в себя", – сказал Насибов.

Он также прокомментировал решения судей, которые по ходу поединка снимали с него баллы.

"План Бога, который написан мне, хоть 150 судей будет. У нас нет такого финансирования, чтобы нас тянули, но нам это и не надо. Украина – сильный народ, мы выиграли", – подчеркнул борец.

22-летний Насибов, который 15 лет назад переехал в Украину, добавил, что является уроженцем Азербайджана, поэтому его поддерживают и в этой стране.

"Хотел бы всему Азербайджану, я еще азербайджанец, [передать] всем большой салам. Украина и Азербайджан – это мои любимые страны, мои родины. Я вас всех люблю. Вы мне много пишете, но я не хотел отвечать, не хотел мысли в сторону убирать. Это еще не все. Буду настраиваться на финал. У меня такие эмоции, я выйду из зала и постараюсь их забыть. После схватки у меня сил как будто никто не забирал. Но против меня был чемпион мира. Силы есть. Что может быть лучше? Выше Олимпийских игр ничего нет", – резюмировал борец.

3 августа в полуфинальной схватке в весовой категории до 67 кг Насибов одержал волевую победу над борцом из Египта Мохамедом Ибрагимом Эльсаедом. В решающем поединке, который состоится завтра, украинцу будет противостоять представитель Ирана Мохаммад Реза Гераи.