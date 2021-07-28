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Испанская теннисистка на Олимпиаде в Токио покинула корт на коляске

Бадоса отказалась продолжать игру после первого сета
Бадоса отказалась продолжать игру после первого сета
Фото: EPA

Испанская теннисистка Паула Бадоса 28 июля не смогла завершить матч с чешкой Маркетой Вондрушовой из-за теплового удара. Об этом сообщает Eurosport.

Первый сет испанка проиграла со счетом 6:3. Он продлился 39 минут. Однако на второй сет спортсменка выходить отказалась – из-за жаркой погоды она получила тепловой удар.

Как отмечает Eurosport, матч проходил в обеденное время, когда в Токио резко поднимается температура.

Бадоса даже не смогла самостоятельно покинуть корт – ее увезли с матча на инвалидной коляске. Соответствующее фото опубликовал спортивный комментатор Хосе Моргадо в Twitter.

После вынужденного проигрыша Бадосы ее соперница Вондрушова вышла в полуфинал. Там она сыграет с украинкой Элиной Свитолиной.

Контекст:

Олимпийские игры 2020 года должны были пройти в Токио с 24 июля по 9 августа прошлого года, из-за распространения коронавирусной инфекции соревнования перенесли на 2021 годОни проходят без зрителей с 23 июля по 8 августа.

Украину представляют 156 олимпийцев – наименьшее количество за все годы независимости. Украинские спортсмены будут соревноваться в 25 видах спорта и 30 дисциплинах.

У Украины три олимпийские медали – бронза в женском дзюдо, бронза в мужском фехтовании и бронза в стрельбе из пневматического пистолета. В медальном зачете Украины делит 49 место с Казахстаном.

Теги: спорт, Испания, теннис, Олимпиада, жара, Токио, Олимпиада 2020, Олимпийские игры
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