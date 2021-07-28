Испанская теннисистка на Олимпиаде в Токио покинула корт на коляске

Первый сет испанка проиграла со счетом 6:3. Он продлился 39 минут. Однако на второй сет спортсменка выходить отказалась – из-за жаркой погоды она получила тепловой удар.

Как отмечает Eurosport, матч проходил в обеденное время, когда в Токио резко поднимается температура.

Бадоса даже не смогла самостоятельно покинуть корт – ее увезли с матча на инвалидной коляске. Соответствующее фото опубликовал спортивный комментатор Хосе Моргадо в Twitter.

No way Badosa is coming back to play mixed doubles with Carreño later today. Tough scenes to watch. pic.twitter.com/SEZiZ7gYNy — José Morgado (@josemorgado) July 28, 2021

После вынужденного проигрыша Бадосы ее соперница Вондрушова вышла в полуфинал. Там она сыграет с украинкой Элиной Свитолиной.