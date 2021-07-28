Испанская теннисистка на Олимпиаде в Токио покинула корт на коляске

Первый сет испанка проиграла со счетом 6:3. Он продлился 39 минут. Однако на второй сет спортсменка выходить отказалась – из-за жаркой погоды она получила тепловой удар.
Как отмечает Eurosport, матч проходил в обеденное время, когда в Токио резко поднимается температура.
Бадоса даже не смогла самостоятельно покинуть корт – ее увезли с матча на инвалидной коляске. Соответствующее фото опубликовал спортивный комментатор Хосе Моргадо в Twitter.
No way Badosa is coming back to play mixed doubles with Carreño later today. Tough scenes to watch. pic.twitter.com/SEZiZ7gYNy— José Morgado (@josemorgado) July 28, 2021
После вынужденного проигрыша Бадосы ее соперница Вондрушова вышла в полуфинал. Там она сыграет с украинкой Элиной Свитолиной.
Олимпийские игры 2020 года должны были пройти в Токио с 24 июля по 9 августа прошлого года, из-за распространения коронавирусной инфекции соревнования перенесли на 2021 год. Они проходят без зрителей с 23 июля по 8 августа.
Украину представляют 156 олимпийцев – наименьшее количество за все годы независимости. Украинские спортсмены будут соревноваться в 25 видах спорта и 30 дисциплинах.
У Украины три олимпийские медали – бронза в женском дзюдо, бронза в мужском фехтовании и бронза в стрельбе из пневматического пистолета. В медальном зачете Украины делит 49 место с Казахстаном.