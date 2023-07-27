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Спортсменов из России и Беларуси используют, чтобы помешать участию украинцев в Олимпиаде – Минспорта Украины

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В мире уже идут отборочные турниры на Олимпиаду в Париже
В мире уже идут отборочные турниры на Олимпиаду в Париже
Фото: Міністерство молоді та спорту України / Facebook

Рекомендация Международного олимпийского комитета (МОК) отстранить от соревнований белорусских и российских спортсменов была неэффективной. Об этом 27 июля заявили в Министерстве молодежи и спорта Украины.

"Рекомендации МОК относительно отстранения российских и белорусских спортсменов, по нашему мнению, не проявляют достаточной эффективности. Неконкурентные спортсмены из стран-агрессоров принимают участие в соревнованиях с целью препятствовать участию и лицензированию наших атлетов в Олимпийских играх", – говорится в заявлении.

В Минспорта отметили, что "корректируют стратегию".

"Поддерживаем участие наших атлетов во всех международных спортивных событиях, где нет представителей РФ и РБ под национальным флагом и тех, кто поддерживает войну против Украины. Министерство продолжает пополнять базу данных спортсменов и тренеров стран-агрессоров, поддерживающих войну против Украины", – сообщили там.

Украинское ведомство подчеркивает, что намерено вести "строгий мониторинг" соблюдения требований безопасности украинских атлетов и их болельщиков со стороны организаторов международных соревнований.

"Украина не меняет отношения к российскому спорту. Его полностью контролирует кремлевский режим, и именно кремлевский режим определяет, кто из россиян и при каких условиях будет участвовать в международных соревнованиях. Мы считаем эту тактику Кремля недопустимой", – заявили в Минспорта Украины.

Следующая Олимпиада состоится в Париже (Франция) с 26 июля по 11 августа 2024 года. Отборочные турниры на эти соревнования уже идут.

Контекст:

25 января 2023 года МОК выступил с заявлением, в котором отметил, что санкции против России и Беларуси как государств остаются в силе и ни на каких соревнованиях не могут быть показаны идентификаторы этих стран, такие как флаг или гимн. Однако в МОК решили дополнительно изучить возможность участия отдельных спортсменов из РФ и Беларуси в соревнованиях при строгих условиях.

28 марта президент МОК Томас Бах объявил, что комитет рекомендовал спортивным федерациям разрешить россиянам и белорусам принимать участие в соревнованиях в нейтральном статусе и не допускать к соревнованиям спортсменов и персонал, которые активно поддерживают войну РФ против Украины или имеют отношение к российской и белорусской армиям.

В 2023 году некоторые международные федерации уже вернули россиян и белорусов в соревнования.

12 апреля Минспорта Украины официально запретило сборным Украины участвовать в соревнованиях, где будут представлены Россия или Беларусь. При этом в ведомстве указали, что не планируют запрещать сборной Украины по футболу участвовать в отборе на чемпионат Европы 2024 года, куда допустили команду Беларуси.

Международный олимпийский комитет 13 июля заявил, что пока не планирует присылать России и Беларуси приглашение на Олимпийские игры 2024 года в Париже.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, спорт, Беларусь, МОК, Кремль, Олимпиада, украинцы, спортсмены, соревнования, Олимпийские игры, Международный олимпийский комитет, россияне
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