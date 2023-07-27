Спортсменов из России и Беларуси используют, чтобы помешать участию украинцев в Олимпиаде – Минспорта Украины

В мире уже идут отборочные турниры на Олимпиаду в Париже Фото: Міністерство молоді та спорту України / Facebook

"Рекомендации МОК относительно отстранения российских и белорусских спортсменов, по нашему мнению, не проявляют достаточной эффективности. Неконкурентные спортсмены из стран-агрессоров принимают участие в соревнованиях с целью препятствовать участию и лицензированию наших атлетов в Олимпийских играх", – говорится в заявлении.

В Минспорта отметили, что "корректируют стратегию".

"Поддерживаем участие наших атлетов во всех международных спортивных событиях, где нет представителей РФ и РБ под национальным флагом и тех, кто поддерживает войну против Украины. Министерство продолжает пополнять базу данных спортсменов и тренеров стран-агрессоров, поддерживающих войну против Украины", – сообщили там.

Украинское ведомство подчеркивает, что намерено вести "строгий мониторинг" соблюдения требований безопасности украинских атлетов и их болельщиков со стороны организаторов международных соревнований.

"Украина не меняет отношения к российскому спорту. Его полностью контролирует кремлевский режим, и именно кремлевский режим определяет, кто из россиян и при каких условиях будет участвовать в международных соревнованиях. Мы считаем эту тактику Кремля недопустимой", – заявили в Минспорта Украины.

Следующая Олимпиада состоится в Париже (Франция) с 26 июля по 11 августа 2024 года. Отборочные турниры на эти соревнования уже идут.