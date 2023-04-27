"Не жать руки или не соревноваться?" Беленюк призвал Минспорта определиться с турнирами, где участвуют спортсмены из РФ и Беларуси

"Я не могу понять, украинские спортсмены не должны жать руки спортсменам из России и Беларуси или не должны вообще участвовать в соревнованиях, где последние присутствуют (более того, соревноваться против них), согласно последнему приказу Минспорта", – написал он.
Нардеп сослался на новость о том, что бывшая первая ракетка Украины Элина Свитолина 26 апреля на турнире в Мадриде проиграла белорусской теннисистке Александре Соснович и не пожала ей руку после поединка.
"Я ждал этого выступления Элины, потому что для меня это является конкретным показателем, ведь она амбассадор президентской платформы United24. Я отношусь к ней с огромным уважением, но хочу, чтобы все украинские спортсмены были в равных условиях. Нельзя одним запрещать выступления на соревнованиях, где присутствуют россияне, а потом с другой стороны наблюдать, как другие спортсмены с ними играют", – объяснил Беленюк.
Он считает, что "это сплошная несправедливость, и Минспорта должен дать ответ по поводу своей политики, последних приказов и перспектив украинского спорта".
Свой пост Беленюк сопроводил хэштегом #гутцайтдоситьмовчати!
Вадим Гутцайт – министр молодежи и спорта Украины.
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24 февраля 2022 года страна-агрессор Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, в том числе с территории Беларуси. В связи с этим 28 февраля исполнительный совет Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал исключить спортсменов РФ и Беларуси из всех международных соревнований, а также не приглашать на мероприятия чиновников из этих стран.
25 января 2023 года МОК выступил с заявлением, в котором отметил, что санкции против России и Беларуси как государств остаются в силе и ни на каких соревнованиях не могут быть показаны идентификаторы этих стран, такие как флаг или гимн. Однако в МОК решили дополнительно изучить возможность участия отдельных спортсменов из РФ и Беларуси в соревнованиях при строгих условиях.
28 марта президент МОК Томас Бах объявил, что комитет рекомендовал спортивным федерациям разрешить россиянам и белорусам принимать участие в соревнованиях в нейтральном статусе и не допускать к соревнованиям спортсменов и персонал, которые активно поддерживают войну РФ против Украины или имеют отношение к российской и белорусской армиям.
В 2023 году некоторые международные федерации уже вернули россиян и белорусов в соревнования.
12 апреля Минспорта Украины официально запретило сборным Украины участвовать в соревнованиях, где будет представлена Россия или Беларусь. При этом в ведомстве указали, что не планируют запрещать сборной Украины по футболу участвовать в отборе на чемпионат Европы 2024 года, куда допустили команду Беларуси.