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"Не жать руки или не соревноваться?" Беленюк призвал Минспорта определиться с турнирами, где участвуют спортсмены из РФ и Беларуси

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Беленюк назвал происходящее "сплошной несправедливостью"
Беленюк назвал происходящее "сплошной несправедливостью"
Фото: Жан Беленюк / Telegram

Министерство молодежи и спорта Украины должно четко определиться, что делать украинским спортсменам на соревнованиях, где участвуют представители страны-оккупанта России и ее союзника Беларуси. Об этом 26 апреля заявил в Telegram олимпийский чемпион, нардеп от фракции "Слуга народа" Жан Беленюк.

"Я не могу понять, украинские спортсмены не должны жать руки спортсменам из России и Беларуси или не должны вообще участвовать в соревнованиях, где последние присутствуют (более того, соревноваться против них), согласно последнему приказу Минспорта", – написал он.

Нардеп сослался на новость о том, что бывшая первая ракетка Украины Элина Свитолина 26 апреля на турнире в Мадриде проиграла белорусской теннисистке Александре Соснович и не пожала ей руку после поединка.

"Я ждал этого выступления Элины, потому что для меня это является конкретным показателем, ведь она амбассадор президентской платформы United24. Я отношусь к ней с огромным уважением, но хочу, чтобы все украинские спортсмены были в равных условиях. Нельзя одним запрещать выступления на соревнованиях, где присутствуют россияне, а потом с другой стороны наблюдать, как другие спортсмены с ними играют", – объяснил Беленюк.

Он считает, что "это сплошная несправедливость, и Минспорта должен дать ответ по поводу своей политики, последних приказов и перспектив украинского спорта".

Свой пост Беленюк сопроводил хэштегом #гутцайтдоситьмовчати!

Вадим Гутцайт – министр молодежи и спорта Украины.

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Контекст:

24 февраля 2022 года страна-агрессор Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, в том числе с территории Беларуси. В связи с этим 28 февраля исполнительный совет Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал исключить спортсменов РФ и Беларуси из всех международных соревнований, а также не приглашать на мероприятия чиновников из этих стран.

25 января 2023 года МОК выступил с заявлением, в котором отметил, что санкции против России и Беларуси как государств остаются в силе и ни на каких соревнованиях не могут быть показаны идентификаторы этих стран, такие как флаг или гимн. Однако в МОК решили дополнительно изучить возможность участия отдельных спортсменов из РФ и Беларуси в соревнованиях при строгих условиях.

28 марта президент МОК Томас Бах объявил, что комитет рекомендовал спортивным федерациям разрешить россиянам и белорусам принимать участие в соревнованиях в нейтральном статусе и не допускать к соревнованиям спортсменов и персонал, которые активно поддерживают войну РФ против Украины или имеют отношение к российской и белорусской армиям.

В 2023 году некоторые международные федерации уже вернули россиян и белорусов в соревнования.

12 апреля Минспорта Украины официально запретило сборным Украины участвовать в соревнованиях, где будет представлена Россия или Беларусь. При этом в ведомстве указали, что не планируют запрещать сборной Украины по футболу участвовать в отборе на чемпионат Европы 2024 года, куда допустили команду Беларуси.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
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