"Не жать руки или не соревноваться?" Беленюк призвал Минспорта определиться с турнирами, где участвуют спортсмены из РФ и Беларуси

"Я не могу понять, украинские спортсмены не должны жать руки спортсменам из России и Беларуси или не должны вообще участвовать в соревнованиях, где последние присутствуют (более того, соревноваться против них), согласно последнему приказу Минспорта", – написал он.

Нардеп сослался на новость о том, что бывшая первая ракетка Украины Элина Свитолина 26 апреля на турнире в Мадриде проиграла белорусской теннисистке Александре Соснович и не пожала ей руку после поединка.

"Я ждал этого выступления Элины, потому что для меня это является конкретным показателем, ведь она амбассадор президентской платформы United24. Я отношусь к ней с огромным уважением, но хочу, чтобы все украинские спортсмены были в равных условиях. Нельзя одним запрещать выступления на соревнованиях, где присутствуют россияне, а потом с другой стороны наблюдать, как другие спортсмены с ними играют", – объяснил Беленюк.

Он считает, что "это сплошная несправедливость, и Минспорта должен дать ответ по поводу своей политики, последних приказов и перспектив украинского спорта".

Свой пост Беленюк сопроводил хэштегом #гутцайтдоситьмовчати!

Вадим Гутцайт – министр молодежи и спорта Украины.

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