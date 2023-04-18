Минспорта Украины опубликовало список российских и белорусских спортсменов, поддерживающих войну. В нем 23 имени

Список на английском языке разбит на категории по видам спорта.
На данный момент в нем 23 спортсмена: два футболиста, два шахматиста, четыре лыжника, по одному представителю остальных видов спорта. Единственный в списке представитель фигурного катания – Евгений Плющенко, а художественной гимнастики – предполагаемая гражданская жена президента РФ Владимира Путина Алина Кабаева.
Для каждого из спортсменов министерство опубликовало доказательства их поддержки российской агрессии.
Вероятно, список планируют дополнять.
24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, в том числе с территории Беларуси. В связи с этим 28 февраля исполнительный совет Международного олимпийского комитета рекомендовал исключить спортсменов РФ и Беларуси из всех международных соревнований, а также не приглашать на мероприятия чиновников из этих стран.
25 января 2023 года МОК выступил с заявлением, в котором отметил, что санкции против России и Беларуси как государств остаются в силе и ни на каких соревнованиях не могут быть показаны идентификаторы этих стран, такие как флаг или гимн. Однако в МОК решили дополнительно изучить возможность участия отдельных спортсменов из РФ и Беларуси в соревнованиях при строгих условиях.
Глава НОК Украины Вадим Гутцайт 27 января заявил, что не исключает бойкота Украиной Олимпиады, если в ней будут участвовать белорусы и россияне.
В феврале более 30 стран, включая Грецию – страну рождения Олимпийских игр – и Францию, которая принимает их в 2024 году, поддержали запрет на участие россиян и белорусов в Олимпийских играх.
28 марта президент МОК Томас Бах объявил, что комитет рекомендовал спортивным федерациям разрешить россиянам и белорусам принимать участие в соревнованиях в нейтральном статусе и не допускать к соревнованиям спортсменов и персонал, которые активно поддерживают войну РФ против Украины или имеют отношение к российской и белорусской армиям.
В 2023 году некоторые международные федерации уже вернули россиян и белорусов в соревнования.
В апреле Минспорта официально запретило сборным Украины участвовать в соревнованиях, где будет представлена Россия или Беларусь.