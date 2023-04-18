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Минспорта Украины опубликовало список российских и белорусских спортсменов, поддерживающих войну. В нем 23 имени

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Минспорта начало публиковать доказательства того. что ряд российских и белорусских спортсменов поддерживают развязанную РФ войну
Минспорта начало публиковать доказательства того. что ряд российских и белорусских спортсменов поддерживают развязанную РФ войну
Фото: EPA (архив)

На сайте Министерства молодежи и спорта Украины появился новый раздел: "Российские и белорусские спортсмены, поддерживающие российскую агрессию против Украины".

Список на английском языке разбит на категории по видам спорта.

Скриншот: mms.gov.ua
Скриншот: mms.gov.ua

На данный момент в нем 23 спортсмена: два футболиста, два шахматиста, четыре лыжника, по одному представителю остальных видов спорта. Единственный в списке представитель фигурного катания – Евгений Плющенко, а художественной гимнастики – предполагаемая гражданская жена президента РФ Владимира Путина Алина Кабаева. 

Для каждого из спортсменов министерство опубликовало доказательства их поддержки российской агрессии. 

Вероятно, список планируют дополнять.

Контекст:

24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, в том числе с территории Беларуси. В связи с этим 28 февраля исполнительный совет Международного олимпийского комитета рекомендовал исключить спортсменов РФ и Беларуси из всех международных соревнований, а также не приглашать на мероприятия чиновников из этих стран.

25 января 2023 года МОК выступил с заявлением, в котором отметил, что санкции против России и Беларуси как государств остаются в силе и ни на каких соревнованиях не могут быть показаны идентификаторы этих стран, такие как флаг или гимн. Однако в МОК решили дополнительно изучить возможность участия отдельных спортсменов из РФ и Беларуси в соревнованиях при строгих условиях. 

Глава НОК Украины Вадим Гутцайт 27 января заявил, что не исключает бойкота Украиной Олимпиады, если в ней будут участвовать белорусы и россияне.

В феврале более 30 стран, включая Грецию – страну рождения Олимпийских игр – и Францию, которая принимает их в 2024 году, поддержали запрет на участие россиян и белорусов в Олимпийских играх.

28 марта президент МОК Томас Бах объявил, что комитет рекомендовал спортивным федерациям разрешить россиянам и белорусам принимать участие в соревнованиях в нейтральном статусе и не допускать к соревнованиям спортсменов и персонал, которые активно поддерживают войну РФ против Украины или имеют отношение к российской и белорусской армиям.

В 2023 году некоторые международные федерации уже вернули россиян и белорусов в соревнования

В апреле Минспорта официально запретило сборным Украины участвовать в соревнованиях, где будет представлена Россия или Беларусь.

Теги: Россия, спорт, Беларусь, Евгений Плющенко, Министерство молодежи и спорта, Алина Кабаева, война России против Украины, спортсмены
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