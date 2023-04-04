Российские спортсмены поддерживают оккупацию и геноцид украинцев, их нельзя допускать к Олимпиаде – Кличко в интервью The Times of India

"В якобы миролюбивой позиции МОК относительно допуска российских и белорусских спортсменов к участию в спортивных соревнованиях и Олимпийских играх идет речь не о желании достичь мира. Это потакание злу. За последние 15 лет Россия по меньшей мере трижды нарушала олимпийское перемирие. Вторжение в Украину также началось после зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине”, – сказал мэр столицы.

Кличко подчеркнул, что на Олимпийских играх в Пекине треть российских спортсменов были военнослужащими российской армии и членами ее центрального спортивного клуба.

"Сейчас российские спортсмены поддерживают оккупацию украинских территорий, геноцид украинцев. Поэтому нельзя рассматривать российский спорт в отрыве от российской государственной политики”, – заявил он.

Мэр Киева напомнил, что с 24 февраля 2022 года Россия убила не менее чем 231 украинского спортсмена и тренера – на поле боя или во время обстрелов населенных пунктов. 15 спортсменов ранены, 28 находятся в плену, четверо пропали без вести.

"Необходимо прекратить захватническую войну России против Украины", – заявил Кличко.