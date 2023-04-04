Российские спортсмены поддерживают оккупацию и геноцид украинцев, их нельзя допускать к Олимпиаде – Кличко в интервью The Times of India

"В якобы миролюбивой позиции МОК относительно допуска российских и белорусских спортсменов к участию в спортивных соревнованиях и Олимпийских играх идет речь не о желании достичь мира. Это потакание злу. За последние 15 лет Россия по меньшей мере трижды нарушала олимпийское перемирие. Вторжение в Украину также началось после зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине”, – сказал мэр столицы.
Кличко подчеркнул, что на Олимпийских играх в Пекине треть российских спортсменов были военнослужащими российской армии и членами ее центрального спортивного клуба.
"Сейчас российские спортсмены поддерживают оккупацию украинских территорий, геноцид украинцев. Поэтому нельзя рассматривать российский спорт в отрыве от российской государственной политики”, – заявил он.
Мэр Киева напомнил, что с 24 февраля 2022 года Россия убила не менее чем 231 украинского спортсмена и тренера – на поле боя или во время обстрелов населенных пунктов. 15 спортсменов ранены, 28 находятся в плену, четверо пропали без вести.
"Необходимо прекратить захватническую войну России против Украины", – заявил Кличко.
24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, в том числе с территории Беларуси. В связи с этим 28 февраля исполнительный совет МОК рекомендовал исключить спортсменов РФ и Беларуси из всех международных соревнований, а также не приглашать на мероприятия чиновников из этих стран.
25 января 2023 года МОК выступил с заявлением, в котором отметил, что санкции против России и Беларуси как государств остаются в силе и ни на каких соревнованиях не могут быть показаны идентификаторы этих стран, такие как флаг или гимн. Однако в МОК решили дополнительно изучить возможность участия отдельных спортсменов из РФ и Беларуси в соревнованиях при строгих условиях.
Глава НОК Украины Вадим Гутцайт 27 января заявил, что не исключает бойкота Украиной Олимпиады, если в ней будут участвовать белорусы и россияне.
В феврале более 30 стран, включая Грецию – страну рождения Олимпийских игр – и Францию, которая принимает их в 2024 году, поддержали запрет на участие россиян и белорусов в Олимпийских играх.
28 марта президент МОК Томас Бах объявил, что комитет рекомендовал спортивным федерациям разрешить россиянам и белорусам принимать участие в соревнованиях в нейтральном статусе и не допускать к соревнованиям спортсменов и персонал, которые активно поддерживают войну РФ против Украины или имеют отношение к российской и белорусской армиям.