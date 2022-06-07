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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Фонд Рината Ахметова передал гуманитарную помощь в Деснянский район Киева

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Фонд уже направил в Киев более 54 тысяч наборов с продуктами длительного хранения
Фонд уже направил в Киев более 54 тысяч наборов с продуктами длительного хранения
Фото: akhmetovfoundation.org

Для переселенцев, которые из-за российской агрессии переехали в Киев из более опасных регионов, Фонд Рината Ахметова передал партию продуктовых наборов в территориальный центр социального обслуживания Деснянского района. Об этом 7 июня сообщили в пресс-службе Фонда.

В наборах – макаронные изделия, сгущенка, мука, сахар, пшеничная крупа и консервированное тушеное мясо.

"В целом Фонд уже направил в Киев более 54 тысяч наборов с продуктами длительного хранения. Всего такие наборы получат 200 тысяч человек. Отметим, что с 24 февраля 2022 года гуманитарная помощь от Рината Ахметова охватила 2,5 миллиона украинцев. Более 1,1 миллиона из них были охвачены помощью Фонда, остальные – бизнесами СКМ. Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней", – сказано в сообщении.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Теги: Киев, продукты, помощь, переселенцы, гуманитарная помощь, Фонд Рината Ахметова, война России против Украины
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