19 августа в Донецкой области погибло семь мирных жителей, 13 ранены – глава ОВА

"За 19 августа россияне убили семь мирных жителей Донецкой области: четырех в Бахмуте, одного в Дружбе, одного в Константиновке и одного в Северном. Еще 13 человек получили ранения", – написал он.
Кириленко отметил, что сейчас нет возможности установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.
"За все преступления на нашей земле россияне будут отвечать!" – добавил он.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля. В начале апреля оккупантов изгнали из северных областей Украины, бои продолжаются на востоке и юге страны.
На Донбассе оккупанты пытаются полностью захватить Луганскую область. Последний крупный город региона Лисичанск ВСУ покинули 3 июля.
В МВД Украины считают, что захватить Донецкую область оккупантам будет "гораздо сложнее", чем Луганскую.
Мариуполь оккупанты захватили в конце мая. По разным оценкам, в ходе боев за город погибло от 20 тыс. до 25 тыс. мирных жителей, точных данных нет.
Донецкую область Вооруженные силы Украины контролируют на 45%, говорил Кириленко 2 июля.