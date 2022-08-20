19 августа в Донецкой области погибло семь мирных жителей, 13 ранены – глава ОВА

Кириленко отметил, что сейчас нет возможности установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе Фото: Павло Кириленко / Facebook

"За 19 августа россияне убили семь мирных жителей Донецкой области: четырех в Бахмуте, одного в Дружбе, одного в Константиновке и одного в Северном. Еще 13 человек получили ранения", – написал он.

Кириленко отметил, что сейчас нет возможности установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

"За все преступления на нашей земле россияне будут отвечать!" – добавил он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)