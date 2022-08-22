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ВОЙНА В УКРАИНЕ

85% украинцев возлагают ответственность за войну на руководство РФ, 42% – на всех россиян – опрос

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20,2% респондентов думают, что ответственность за войну несет руководство Украины
20,2% респондентов думают, что ответственность за войну несет руководство Украины
Фото: Рада національної безпеки і оборони України / Facebook

85,7% украинцев возлагают ответственность за войну в Украине на руководство РФ. Об этом свидетельствуют опубликованные 22 августа результаты опроса, проведенного Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова.

В то же время 42,5% опрошенных считают виновными в этом всех граждан России.

20,2% респондентов думают, что ответственность за войну несет руководство Украины, 17,9% – государства – члены НАТО, 16,1% – руководство США, 3,1% – граждане Украины.

Как уточнили социологи, участники опроса могли выбрать несколько вариантов ответа.

Опрос проводился с 5-го по 12 августа среди граждан в возрасте 18 лет и старше. Всего опрошено 2024 респондента методом "лицом к лицу" в 112 населенных пунктах, которые контролируются правительством Украины и в которых не ведутся боевые действия. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении в Украину под видом "демилитаризации" и "денацификации" Украины. Войну в России называют "спецоперацией".

Теги: Россия, США, Украина, НАТО, соцопрос, украинцы, война России против Украины, россияне
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