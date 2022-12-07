Amnesty International реализует информационную политику Кремля — уполномоченный по правам человека

По его словам, Amnesty распространяет мнение о том, что Украина расследует военные преступления, отказывая в этом другим странам.
"Соответствующие листовки с надписью "selective justice is justice denied" (избирательное правосудие – это отказ в правосудии) Amnesty International распространяет на 21-й сессии Ассамблеи государств-участников Римского статута", – сообщил Лубинец.
Он отметил, что Amnesty International озвучивает свою позицию "с довольно агрессивной антиукраинской рекламой".
"С целью, наверное, снизить уровень поддержки Украины среди демократического мира и уменьшить внимание к геноцидной политике, которую проводит Россия", – высказал предположение омбудсмен.
Лубинец подчеркнул, что летом Amnesty International уже заявляла о "несправедливом внимании" Международного уголовного суда к событиям в Украине и расследованию военных преступлений и преступлений против человечности, совершаемых РФ. Утверждалось, что отдельные страны активно поддерживают расследование в отношении Украины, в том числе финансово и экспертно, а в других странах этого не происходит.
"Как омбудсмен я вынужден реагировать на подобные случаи, прежде всего, для того, чтобы люди и организации, финансирующие Amnesty International, были проинформированы о том, что организация уже явно реализует информационную политику Кремля", – добавил он.
4 августа Amnesty International опубликовала доклад, в котором заявила, что украинские военные в попытке отбить российских оккупантов подвергают опасности гражданское население. Он активно обсуждался и в соцсетях, в частности, пользователи обратили внимание, что Amnesty International никак не отреагировала на убийство украинских военнопленных в Оленовке Донецкой области.
Министр обороны Украины Алексей Резников отметил, что этот отчет – "свидетельство потери адекватности" Amnesty International. Заместитель министра обороны Анна Маляр назвала отчет AI "исследованием действий жертвы без учета действий вооруженного насильника".
Лубинец тогда назвал отчет Amnesty International "манипулятивным", президент Украины Владимир Зеленский заявил, что организация пытается амнистировать государство-террориста и переложить ответственность с агрессора на жертву.
7 августа Amnesty International принесла извинения за "страдания и гнев", вызванные ее отчетом. При этом организация "полностью поддерживает выводы" из отчета, но "сожалеет о причиненной боли".