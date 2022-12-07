Amnesty International реализует информационную политику Кремля — уполномоченный по правам человека

По его словам, Amnesty распространяет мнение о том, что Украина расследует военные преступления, отказывая в этом другим странам.

"Соответствующие листовки с надписью "selective justice is justice denied" (избирательное правосудие – это отказ в правосудии) Amnesty International распространяет на 21-й сессии Ассамблеи государств-участников Римского статута", – сообщил Лубинец.

Он отметил, что Amnesty International озвучивает свою позицию "с довольно агрессивной антиукраинской рекламой".

"С целью, наверное, снизить уровень поддержки Украины среди демократического мира и уменьшить внимание к геноцидной политике, которую проводит Россия", – высказал предположение омбудсмен.

Лубинец подчеркнул, что летом Amnesty International уже заявляла о "несправедливом внимании" Международного уголовного суда к событиям в Украине и расследованию военных преступлений и преступлений против человечности, совершаемых РФ. Утверждалось, что отдельные страны активно поддерживают расследование в отношении Украины, в том числе финансово и экспертно, а в других странах этого не происходит.

"Как омбудсмен я вынужден реагировать на подобные случаи, прежде всего, для того, чтобы люди и организации, финансирующие Amnesty International, были проинформированы о том, что организация уже явно реализует информационную политику Кремля", – добавил он.



