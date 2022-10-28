"Батальон Монако". Из "ПриватБанка" уволился фигурант расследования – зампред правления Лебединец

"Как сообщалось ранее, наблюдательный совет "ПриватБанка" провел внутреннюю проверку фактов и обстоятельств, связанных с использованием Лебединца транспортного средства банка во время его отпуска за рубежом, о чем сообщали СМИ", – отметили в банке.

Набсовет "ПриватБанка", отмечается в сообщении, проверяя Лебединца, действовал в соответствии с принципами и нормами кодекса корпоративного управления и кодекса этики банка, в которых говорится, что все работники "должны избегать нарушений, а также не допускать создания впечатления нарушений как при исполнении обязанностей, так и в повседневной жизни", и всегда действовать в интересах банка.

Имя Лебединца фигурировало в расследовании "Украинской правды" "Батальон Монако". Журналисты заметили его на Лазурном побережье в служебном автомобиле во время войны с РФ.

В "ПриватБанке" 18 октября инициировали внутреннюю проверку и сообщили, что проинформированы о выходе расследования СМИ. В финучреждении отметили, что Лебединец находился в официальном отпуске с 17 августа по 5 сентября (на момент съемок материала для расследования "УП") и предупредил банк о своем отпуске и поездке за границу – первой за время полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Появление Лебединца в расследовании "Украинской правды" также привлекло внимание главы Национального банка Украины Андрея Пышного, который 17 октября публично обратился к фигуранту в Facebook.

"Как вы, Игорь? Служебный транспорт не подводит, кормят хорошо, беспилотники не беспокоят, солнцезащитного крема хватает? Волнуемся теперь за вас очень-очень, как вы там – в Монако! Спите?" – написал Пышный, выразив надежду, что репутационные потери банка в результате поступка зампреда приведут к соответствующей реакции.