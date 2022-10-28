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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Батальон Монако". Из "ПриватБанка" уволился фигурант расследования – зампред правления Лебединец

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После инициированного "ПриватБанком" расследования Лебединец уволился из финучреждения
После инициированного "ПриватБанком" расследования Лебединец уволился из финучреждения
Скриншот: Украинская правда / YouTube

Наблюдательный совет "ПриватБанка" утвердил заявление об увольнении заместителя председателя правления банка по вопросам реорганизации и проблемных активов Игоря Лебединца, которое по его желанию вступает в силу немедленно. Об этом сообщила 28 октября пресс-служба "ПриватБанка".

"Как сообщалось ранее, наблюдательный совет "ПриватБанка" провел внутреннюю проверку фактов и обстоятельств, связанных с использованием Лебединца транспортного средства банка во время его отпуска за рубежом, о чем сообщали СМИ", – отметили в банке.

Набсовет "ПриватБанка", отмечается в сообщении, проверяя Лебединца, действовал в соответствии с принципами и нормами кодекса корпоративного управления и кодекса этики банка, в которых говорится, что все работники "должны избегать нарушений, а также не допускать создания впечатления нарушений как при исполнении обязанностей, так и в повседневной жизни", и всегда действовать в интересах банка.

Имя Лебединца фигурировало в расследовании "Украинской правды" "Батальон Монако". Журналисты заметили его на Лазурном побережье в служебном автомобиле во время войны с РФ. 

В "ПриватБанке" 18 октября инициировали внутреннюю проверку и сообщили, что проинформированы о выходе расследования СМИ. В финучреждении отметили, что Лебединец находился в официальном отпуске с 17 августа по 5 сентября (на момент съемок материала для расследования "УП") и предупредил банк о своем отпуске и поездке за границу – первой за время полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Появление Лебединца в расследовании "Украинской правды" также привлекло внимание главы Национального банка Украины Андрея Пышного, который 17 октября публично обратился к фигуранту в Facebook.

"Как вы, Игорь? Служебный транспорт не подводит, кормят хорошо, беспилотники не беспокоят, солнцезащитного крема хватает? Волнуемся теперь за вас очень-очень, как вы там – в Монако! Спите?" – написал Пышный, выразив надежду, что репутационные потери банка в результате поступка зампреда приведут к соответствующей реакции.

https://www.facebook.com/pyshnyy/posts/pfbid02WQTrZEGKPyxCL8ZeCWGe4fDXdXQo2faDKrDU8WgBbqa4Qx4qKCcTkE7Lnu3W8CiCl

Контекст:

Первый фильм-расследование "Батальон Монако" вышел на YouTube-канале издания "Украинская правда" 16 августа. В нем говорится о бизнесменах, которые поселились на Лазурном побережье во время полномасштабной войны Украины с РФ, в частности, о выехавших из страны нардепах Вадиме Столаре, Игоре Абрамовиче и Григории Суркисе. Вторая часть "Батальона Монако" вышла 17 октября

После выхода первой части фильма Государственное бюро расследований начало расследование по поводу законности пересечения государственной границы военнообязанными гражданами Украины во время войны против России. По данным СМИ, в этом производстве фигурирует более 80 человек.

Президент Украины Владимир Зеленский объявил военное положение и всеобщую мобилизацию утром 24 февраля, после начала вторжения российских войск в Украину. 15 августа Рада продлила военное положение до 21 ноября.

Военное положение подразумевает запрет на выезд за границу мужчин в возрасте 18–60 лет, но есть ряд исключений. В частности, выезжать могут мужчины, у которых трое или более несовершеннолетних детей, а также моряки (но при согласовании с военкоматом) и спортсмены (для участия в матчах и соревнованиях). 

Теги: Россия, Украина, Андрей Пышный, ПриватБанк, мобилизация, Монако, военкомат, запрет, военное положение, расследование, скандал, увольнение, Украинская правда, мужчины, бизнесмен
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