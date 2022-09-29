Кабмин ослабил ограничения для спортсменов, выезжающих за границу

Согласно документу, во время военного положения разрешен выезд спортсменов, тренеров, которые включены в состав команд спортивных клубов высших дивизионов по игровым видам спорта.

Также это касается лиц, обеспечивающих организационное, научно-методическое, медицинское сопровождение, которые включены в состав команд спортивных клубов высших дивизионов по игровым видам спорта, спортивных судей, арбитров для участия в проводимых за границей спортивных мероприятиях.

В постановлении отмечается, что основанием для выезда спортивных команд является письмо министра молодежи и спорта в Госпогранслужбу.

"Спортсмены могут непрерывно находиться за границей не более 30 дней, но не менее срока проведения спортивного мероприятия. Срок пребывания за границей может быть увеличен в случае, если спортсмены по окончании спортивного мероприятия будут участвовать в другом спортивном мероприятии, согласно письму министра молодежи и спорта", – говорится в постановлении.