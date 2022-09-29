Кабмин ослабил ограничения для спортсменов, выезжающих за границу

Согласно документу, во время военного положения разрешен выезд спортсменов, тренеров, которые включены в состав команд спортивных клубов высших дивизионов по игровым видам спорта.
Также это касается лиц, обеспечивающих организационное, научно-методическое, медицинское сопровождение, которые включены в состав команд спортивных клубов высших дивизионов по игровым видам спорта, спортивных судей, арбитров для участия в проводимых за границей спортивных мероприятиях.
В постановлении отмечается, что основанием для выезда спортивных команд является письмо министра молодежи и спорта в Госпогранслужбу.
"Спортсмены могут непрерывно находиться за границей не более 30 дней, но не менее срока проведения спортивного мероприятия. Срок пребывания за границей может быть увеличен в случае, если спортсмены по окончании спортивного мероприятия будут участвовать в другом спортивном мероприятии, согласно письму министра молодежи и спорта", – говорится в постановлении.
Президент Украины Владимир Зеленский объявил военное положение и всеобщую мобилизацию утром 24 февраля, после начала вторжения российских войск в Украину.
Рада продлевала военное положение уже четырежды: в марте и апреле на месяц, в мае и августе – на три. 15 августа парламент продлил военное положение до 21 ноября.
Военное положение подразумевает запрет на выезд за границу мужчин в возрасте 18–60 лет, кроме особо оговоренных условий. В частности, выезжать могут мужчины, у которых трое или больше несовершеннолетних детей, а также моряки, но при согласовании военкомата.
16 августа президент в ответ на петицию с призывом снять запрет на выезд мужчин заявил, что это произойдет только после окончания действия военного положения.
С первого сентября в Украине планировали запустить услугу "є-Відрядження", которая предусматривала разрешение на выезд за границу мужчинам под залог в размере 200 тыс. грн. Такая командировка разрешалась на семь дней. Ее можно было оформить на портале "Дія". Однако премьер-министр Денис Шмыгаль так и не подписал соответствующие документы.